Die Pandemie hat die Bemühungen der Firmen beschleunigt, ihre digitale Transformation und gleichzeitig Cloud-Strategien voranzutreiben, was die Nachfrage nach Softwareentwicklern in allen Branchen in die Höhe treibt. "Gleichzeitig befinden wir uns mitten in einer großen Kündigungswelle", schreibt Josh Brenner, CEO des Tech-Rekrutierungsspezialisten Hired in einem kürzlich veröffentlichten Bericht.

"Während der Pandemie setzte bei vielen Beschäftigten das große Nachdenken über den Sinn des Arbeitens im Allgemeinen und dem des eigenen Jobs im Besonderen ein", kommentiert Brenner. Einige Menschen nahmen sich vor, nicht mehr in einem festen Büro arbeiten zu wollen, während andere nach Arbeitgebern Ausschau hielten, die besser bezahlte Jobs und höchst flexible Arbeitsmodelle anboten. Dies habe zu einer hohen Mitarbeiterfluktuation und einem Anstieg der Nachfrage nach Top-Tech-Talenten geführt.

Cloud-Profis verdienen am besten

Diese Trends spiegeln sich auch in den Durchschnittsgehältern derjenigen wider, die sich als Softwareentwickler auf der Plattform von Hired tummeln. Heißt konkret, dass die Jahresgehälter der erfahrenen Entwickler laut des Robert Half Salary Guide seit 2019 kontinuierlich gestiegen sind - von 146.000 US-Dollar auf 152.000 US-Dollar im Jahr 2020 auf jetzt 153.000 US-Dollar.

Am besten bezahlt werden die Cloud- und Software-Architekten, die digitale Transformationsprojekte umsetzen. So verdienen Cloud-/Netzwerkarchitekten etwa 154.000 bis 180.500 Dollar im Jahr, und bei erfahrenen Anwendungsarchitekten liegt das Gehalt zwischen 150.000 bis 180.000 Dollar.

App-Entwickler bleiben begehrt

Bei den Softwareentwicklern liegt laut Brenner ein "klarer Bedarf" an Entwicklern von Mobilgeräten und deren Anwendungen, die im Durchschnitt besser bezahlt werden als ihre Kollegen, die zum Beispiel noch an Mainframes arbeiten. Und so sieht das US-Entwickler-Ranking laut Brenner aus:

Software- und Anwendungsentwickler: 142.500-166.250 Dollar Entwickler mobiler Anwendungen: 137.250-163.750 Dollar Leitender Software-Ingenieur: 135.250-162.250 Dollar Software-Ingenieur: 124.500-147.250 Dollar Software-Entwickler: 122.250-142.750 Dollar Entwickler/Programmierer-Analyst: 112.500-133.750 Dollar Großrechner-Programmierer: 70.250-87.500 Dollar

Entwickler, die ausschließlich für Webanwendungen zuständig sind, werden nach einem etwas anderen Modell bezahlt als die Standard-Software-Entwickler, gibt Brenner zu bedenken.

Leitender Webentwickler: 128.750-151.000 Dollar Web-Entwickler: 111.000-131.500 Dollar Front-End-Entwickler: 93.250-107.750 Dollar

Testexperten sind im Hintertreffen

Test- und Qualitätssicherungsjobs gehören laut Robert Half nach wie vor zu den am schlechtesten bezahlten Entwicklerfunktionen. Diese Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, dass Code-Releases stabil und frei von Fehlern sind. Die Gehaltsanalysten von Robert Half haben hier folgendes Vergütungsranking aufgestellt:

Test-/QA-Manager: 106.500-124.000 Dollar

QA-Ingenieur: 92.500-108.750 Dollar

QA-Analyst/Mitarbeiter: 81.250-96.750 Dollar

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag unserer US-Schwesterpublikation Infoworld.com. (hk)