Apples Auffassung zu den Batterielaufzeiten der Apple Watch ist einfach: Nur die absolute Zeit zählt, die Technologie im Hintergrund ist nicht wichtig. Ob eine iPhone-Batterie 3000 mAh fasst oder 4000 mAh, spielt keine Rolle. Das Wichtigste ist, wie lange der Anwender oder die Anwenderin damit auskommen. Deswegen fehlen auf vielen Produktblättern der Apple-Geräte genaue Angaben zur maximalen Ladung der Akkus.

Doch glücklicherweise ist der Hersteller verpflichtet, seine Batterien auf Sicherheit zu prüfen, bei den Tests sind auch Angaben zu den Akkukapazitäten dabei. Wir haben aus der Tabelle nur die Apple Watches herausgefiltert und die Ergebnisse in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Der Einfachheit halber haben wir nicht zwischen unterschiedlichen Edition-Modellen wie Keramik oder Titan unterschieden, die Akkukapazität blieb bei diesen besonderen Modellen gleich. Apple liefert Angaben zu seinen Batterien als Energie in Wattstunden (Wh). Diese Maß ist nicht identisch zur elektrischen Ladung in mAh, die beiden Einheiten korrelieren aber miteinander über die Spannung. Wattstunden sind aber das aussagekräftigere Maß, da es die Zeit (in Stunden) nennt, über die ein Gerät eine elektrische Leistung von 1 Watt aufrechterhalten kann.

Model-Nummer Modell Konnektivität Größe Energie (in Wh) A1553 Apple Watch Series 0 GPS 38 mm 0,93 A1554 Apple Watch Series 0 GPS 42 mm 0,93 A1757 Apple Watch Series 2 GPS 38 mm 1,03 A1758 Apple Watch Series 2 GPS 42 mm 1,27 A1802 Apple Watch Series 1 GPS 38 mm 0,84 A1803 Apple Watch Series 1 GPS 42 mm 1 A1858 Apple Watch Series 3 GPS 38 mm 1 A1859 Apple Watch Series 3 GPS 42 mm 1,31 A1889 Apple Watch Series 3 Cellular 38 mm 1,07 A1891 Apple Watch Series 3 Cellular 42 mm 1,34 A1977 Apple Watch Series 4 GPS 40 mm 0,858 A1978 Apple Watch Series 4 GPS 44 mm 1,113 A2007 Apple Watch Series 4 Cellular 40 mm 0,858 A2008 Apple Watch Series 4 Cellular 44 mm 1,113 A2092 Apple Watch Series 5 GPS 40 mm 0,944 A2093 Apple Watch Series 5 GPS 44 mm 1,129 A2156 Apple Watch Series 5 Cellular 40 mm 0,944 A2157 Apple Watch Series 5 Cellular 44 mm 1,129 A2291 Apple Watch Series 6 GPS 40 mm 1,024 A2292 Apple Watch Series 6 GPS 44 mm 1,17 A2351 Apple Watch SE GPS 40 mm 0,944 A2352 Apple Watch SE GPS 44 mm 0,994 A2353 Apple Watch SE Cellular 40 mm 0,944 A2354 Apple Watch SE Cellular 44 mm 1,129 A2375 Apple Watch Series 6 Cellular 40 mm 1,024 A2376 Apple Watch Series 6 Cellular 44 mm 1,17 A2473 Apple Watch Series 7 GPS 41 mm 1,094 A2474 Apple Watch Series 7 GPS 45 mm 1,189 A2476 Apple Watch Series 7 Cellular 41 mm 1,094 A2478 Apple Watch Series 7 Cellular 45 mm 1,189 A2684 Apple Watch Ultra Cellular 49 mm 2,09 A2722 Apple Watch SE 2 GPS 40 mm 0,807 A2723 Apple Watch SE 2 GPS 44 mm 1,13 A2725 Apple Watch SE 2 Cellular 40 mm 0,944 A2724 Apple Watch SE 2 Cellular 44 mm 1,13 A2770 Apple Watch Series 8 GPS 41 mm 1,09 A2771 Apple Watch Series 8 GPS 45 mm 1,19 A2773 Apple Watch Series 8 Cellular 41 mm 1,09 A2775 Apple Watch Series 8 Cellular 45 mm 1,19 A2986 Apple Watch Ultra 2 Cellular 49 mm 2,178 A2978 Apple Watch Series 9 GPS 41 mm 1,091 A2980 Apple Watch Series 9 GPS 45 mm 1,19 A2982 Apple Watch Series 9 Cellular 41 mm 1,091 A2984 Apple Watch Series 9 Cellular 45 mm 1,19

Was die Zahlen aussagen

Sieht man sich die Apple-Watch-Tabelle an, bestätigt sich die Erkenntnis, dass eine größere Apple Watch auch eine größere Batterie fasst - welch Überraschung.

Jede Generation, bis auf die Original-Apple Watch, unterscheidet die Akkukapazität nach Größe. Nur bei der ersten Apple Watch hat der Hersteller anscheinend den gleichen Akku eingebaut.

Wenig überraschend hat die Apple Watch Ultra den größten Akku mit 2,09 Wh an Fassungsvermögen, mit der Ultra 2 hat Apple nochmal um vier Prozent vergrößert, dieser fasst jetzt 2,178 Wh. Den bislang winzigsten Akku hat Apple in seine Apple Watch SE der zweiten Generation eingebaut: Die Batterie im 40-mm-Modell fasst 0,804 Wh, das sind 0,14 Wh weniger als bei der Apple Watch SE der ersten Generation.

Irgendwie hat Apple bei der kleinen SE 2 rund 15 Prozent an Akkukapazität gespart, liefert aber die gleichen Akkulaufzeiten wie bei der ersten Generation: Bis zu 18 Stunden Ladung bei der normalen Nutzung, bis zu zehn Stunden Audiowiedergabe vom Watch-Speicher und mehr. Der Akku der Apple Watch Series 9 in der kleinen Variante ist ebenfalls kleiner als beim gleichen Modell der Series 7 geworden: Die Batterie ist von 1,094 Wh auf 1,09 Wh geschrumpft. Allerdings ist das lediglich ein Prozent Unterschied, keine fünfzehn wie bei den SE-Uhren.

Eine wichtige Besonderheit versteckt sich bei den LTE-Modellen: Apple baut recht häufig eine etwas größere Batterie in die LTE-Modelle ein, vor allem in die kleineren Versionen. Bei der Apple Watch Series 3 unterscheiden sich die Akkus der LTE-Varianten von den "normalen" Watches um jeweils sieben und drei Prozent: Die Apple Watch 3 GPS 38 mm hat eine Batterie von 1 Wh, die entsprechende LTE-Watch - 1,07 Wh. Bei der 42-mm Series 3 beträgt der Unterschied nur drei Prozent - 1,31 Wh vs. 1,34 Wh.

Bei der Apple Watch 4, 5, 6, 7 und 8 hat Apple gleiche Akkus für GPS- und LTE-Varianten eingebaut. Bei der Apple Watch SE der ersten Generation ist in der größeren LTE-Variante eine leicht größere Batterie eingebaut (0,994 Wh vs. 1,129 Wh). Hier erhält man gleich 15 Prozent mehr Akku. Bei der Apple Watch SE der zweiten Generation ist in der kleineren LTE-Variante ein leicht größerer Akku eingebaut (0,0807 Wh vs. 0,944 Wh). Hier erhält man im Zweifelsfall 15 Prozent mehr an Akkuleistung für 70 Euro Aufpreis.

Fazit

Legt man besonders viel Wert auf die Batterielaufzeit der Apple Watch, lohnt sich der genaue Blick auf unsere Tabelle. Denn Apple spendiert oft seinen LTE-Modellen im gleichen Gehäuse etwas größere Batterien, was der Apple Watch eine bis womöglich mehrere Stunden am Tag ohne zusätzliches Aufladen bescheren kann. (Macwelt)