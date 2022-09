Die Fertigungsindustrie erlebt derzeit ihre "vierte industrielle Revolution". Die Hersteller konzentrieren sich auf die Nutzung von IT, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen zu befriedigen. Sensoren, künstliche Intelligenz und Robotik sind Schlüsseltechnologien für die Fertigung 4.0.

Aus diesem Grund sind IT-Fachleute in der Fertigungsindustrie sehr gefragt - umso mehr, als die Probleme in der Lieferkette anhalten und die Hersteller in Erwägung ziehen, einen größeren Teil ihrer Tätigkeiten ins Ausland zu verlagern. Die Nachfrage ist so stark gestiegen, dass sich laut Dice.com die Zahl der IT-Stellenausschreibungen in der Fertigungsindustrie zwischen Mai 2021 und 2022 verdoppelt hat, wobei unter anderem Fähigkeiten und Know-how rund um agile Entwicklung, Python, Softwareentwicklung, Automatisierung, C++, SQL und Java stärker gefragt sind.

IT-Jobs in der Industrie: Top 9

Nach einer Auswertung des Karriereportals Dice gelten folgende neun IT-Jobs in der Produktion als besonders gefragt:

Software-Ingenieur

Die Nachfrage nach Software in der Fertigung ist vor allem deshalb stark gestiegen, da fast jedes Gerät oder jede Hardware heute in irgendeiner Form mit dem Internet verbunden ist - und das hat auch die Nachfrage nach Softwareingenieuren erhöht. Sie können an der Automatisierung, der Modernisierung, der Installation von Geräten oder der Entwicklung von Software arbeiten. Software-Design und -Implementierung können manchmal Jahre dauern, je nachdem, was entwickelt wird. Das Durchschnittsgehalt eines Softwareingenieurs für den Finanzbereich beträgt 119.593 Dollar pro Jahr - mit einer Gehaltsspanne von 88.000 bis 177.000 Dollar pro Jahr, laut Vergütungsdaten von Glassdoor.

Principal Software Engineer

Sie sind in der Regel für die Leitung großer, anspruchsvoller Projekte verantwortlich, die größere Teams oder längere Vorlaufzeiten erfordern, und dies ist eine der höchsten Stufen, die Softwareingenieure erreichen können. In dieser Funktion müssen sie die großen Projekte des Unternehmens beaufsichtigen.

Die Aufgaben variieren je nach Art der Fertigung, aber diese Technikprofis sind häufig mit der Umsetzung von Plänen betraut, die von Softwarearchitekten entwickelt wurden, und leiten ein Team von Ingenieuren, die Software programmieren und skripten. Es handelt sich um eine technische Funktion, die auch ein gewisses Maß an Soft Skills wie Führungsqualitäten, Kommunikation und analytische Fähigkeiten erfordert. Das Durchschnittsgehalt für einen Principal Software Engineer beträgt 169.453 Dollar pro Jahr, mit einer Gehaltsspanne von 128.000 bis 235.000 Dollar pro Jahr.

Systemtechniker

Sie befassen sich ausschließlich mit den Systemen und der Infrastruktur in einem Unternehmen und identifizieren verbesserungswürdige Bereiche, entwerfen neue Lösungen und beraten das Unternehmen hinsichtlich der besten Hardware oder Software, um die Anforderungen eines Kunden zu erfüllen. Ihre Aufgabe ist es, alle auftretenden Probleme und Fragen zu beheben und dafür zu sorgen, dass die Systeme in einem Unternehmen stets verfügbar, zuverlässig und gut gewartet sind,

In der Fertigung wird von Systemingenieuren in der Regel erwartet, dass sie sich auf Prozessabläufe konzentrieren, Probleme in Entwicklungsprozessen erkennen, Managementkontrollsysteme entwickeln, Qualitätskontrollverfahren einführen und direkt mit Kunden zusammenarbeiten, um Anforderungen und Bedürfnisse besser zu verstehen. Das Durchschnittsgehalt eines Systemingenieurs beträgt 110.245 Dollar pro Jahr, mit einer Gehaltsspanne von 82.000 bis 158.000 Dollar pro Jahr.

Principal Systems Engineer

Hierbei handelt es sich um eine hochrangige technische Funktion für die Entwicklung und Implementierung komplexer Computersysteme in einer Vielzahl von Teams. Diese Technikprofis arbeiten eng mit Softwareentwicklern, Hardwareingenieuren und anderen technischen Fachleuten zusammen, um sicherzustellen, dass die Produkte des Unternehmens den Industriestandards entsprechen und die Kundenanforderungen erfüllen.

Dies ist die höchste Stufe eines Systemingenieurs. In der Regel fungieren sie als Vorgesetzte und beaufsichtigen den täglichen Betrieb und die Leistung von Servern, Speicher- und Netzwerkinfrastrukturen. Außerdem sind sie für die Erstellung, das Patchen, Testen und die Bereitstellung von Systemen und Plattformen verantwortlich und stellen sicher, dass diese den Anforderungen der Kunden entsprechen. Das Durchschnittsgehalt für einen Principal Systems Engineer liegt bei 169.453 Dollar pro Jahr, mit einer Gehaltsspanne von 128.000 bis 235.000 Dollar pro Jahr.

Ingenieure für eingebettete Software

Sie sind für die Konzeption und Entwicklung von Software für eingebettete Geräte und Systeme verantwortlich. In der Regel wird von ihnen erwartet, dass sie an Systemen und Software arbeiten, die für bestimmte Aufgaben konzipiert sind. Je nach Aufgabe kann auch erwartet werden, dass Sie an dem gesamten System arbeiten, in dem die eingebettete Software funktioniert, um zu testen, ob sie ordnungsgemäß funktioniert.

Insgesamt handelt es sich jedoch um eine Aufgabe, die einen sehr engen Fokus und die Entwicklung von Softwarelösungen erfordert, um einzigartige oder spezifische Anforderungen im Unternehmen zu erfüllen. Das Durchschnittsgehalt für einen Embedded Software Engineer beträgt 114.884 Dollar pro Jahr, mit einer Gehaltsspanne von 88.000 bis 166.000 Dollar pro Jahr.

Datenwissenschaftler

Sie sind in der Fertigung von entscheidender Bedeutung, da sie Unternehmen dabei helfen, wichtige Daten über Kunden, Klienten, Produkte und Dienstleistungen zu sammeln, zu verwalten und zu speichern. Diese Rolle hilft Fertigungsunternehmen, Bereiche für Prozessverbesserungen, potenzielle Risiken und Verschwendung zu identifizieren, die in verschiedenen Prozessen beseitigt werden können.

In Stellenausschreibungen werden in der Regel Fähigkeiten wie maschinelles Lernen, KI, SQL, Python, AWS und die Fähigkeit zur Arbeit mit relationalen Datenbanken, zur Analyse und Modellierung von technischen Daten und zur Identifizierung neuer Technologien, die dem Unternehmen helfen, seine Ziele zu erreichen, verlangt. Das Durchschnittsgehalt für einen Data Scientist liegt bei 122.004 Dollar pro Jahr, mit einer Gehaltsspanne von 90.000 bis 176.000 Dollar pro Jahr.

Softwareentwickler

Da sich die Fertigungsindustrie zunehmend auf Technologie und Software verlässt, gibt es eine große Nachfrage nach Softwareentwicklern. Von Softwareentwicklern wird erwartet, dass sie Softwareprogramme empfehlen, die den Anforderungen der Fertigung gerecht werden, Softwaretests für interne Computerprogramme durchführen, Open-Source-Code so ändern, dass er den Geschäftsanforderungen entspricht, oder kundenspezifische Software für das Unternehmen entwerfen und entwickeln.

In der Fertigung arbeiten Softwareentwickler an Software für interne und externe Kunden, um Projekte, Lieferanten, Lieferketten, Datenanalysen und intelligente Technologien für Produkte zu verwalten. Das Durchschnittsgehalt eines Softwareentwicklers liegt bei 111.729 Dollar pro Jahr, mit einer Gehaltsspanne von 78.000 bis 181.000 Dollar pro Jahr.

Business Analyst

In der Fertigungsindustrie sind Business-Analysten für die Nutzung von Daten und Analysen verantwortlich, um dem Unternehmen bei der Entscheidungsfindung zu helfen und die digitale Transformation zu unterstützen. Von Business-Analysten wird erwartet, dass sie Anforderungsanalysen durchführen, Prozesse dokumentieren und Analyseergebnisse an verschiedene Abteilungen und die Geschäftsführung weitergeben.

Vom Business-Analysten wird erwartet, dass er neue oder aufkommende Technologien und Prozesse empfiehlt, um die Automatisierung zu verbessern und zu modernisieren. Das Durchschnittsgehalt eines Business Analyst liegt bei 97.744 Dollar pro Jahr, mit einer Gehaltsspanne von 70.000 bis 155.000 Dollar pro Jahr.

DevSecOps-Ingenieure

Sie bilden die Schnittstelle zwischen Entwicklung, Sicherheit und Betrieb - es ist eine Erweiterung von DevOps mit einem zusätzlichen Schwerpunkt auf Sicherheit. DevSecOps-Ingenieure sind für die Überwachung von Prozessen, die Durchführung von Risikoanalysen, die Automatisierung von Sicherheitskontrollen, die Verwaltung von Vorfällen und Sicherheitsprotokollen, die Wartung interner und externer Systeme und die Implementierung von Sicherheitspraktiken innerhalb des Unternehmens verantwortlich.

Diese Rolle erfordert starke Kommunikations-, Führungs- und Verwaltungsfähigkeiten sowie Fachkenntnisse in Python, Java, C++, Ruby, DAST, SAST und Modellierungstools wie Rhapsody und SysML. Das Durchschnittsgehalt eines DevSecOps-Ingenieurs liegt bei 120.117 Dollar pro Jahr, mit einer Gehaltsspanne von 89.000 bis 169.000 Dollar pro Jahr. (hk)

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag unserer US-Schwesterpublikation CIO.com.