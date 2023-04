Irren ist bekanntlich menschlich. Allerdings können Irrtümer, Fehlannahmen - oder auch schlicht Dummheiten - im Fall von Führungskräften dafür sorgen, dass Unternehmen Unsummen verlieren, einst bedeutende Marken rasant zugrundegehen oder sich ausufernde Entlassungswellen anbahnen.

Die große Karriere eines Managers, der dafür direkt verantwortlich gemacht werden kann, ist zwar im Regelfall vorbei - um die Zukunft müssen sich diese Kandidaten meist dennoch keine Sorgen machen. Zur Veranschaulichung hier sieben herausragende Beispiele aus der Technologiewelt.

Steve Ballmer (Microsoft)

Nicht vielen CEOs schlug bereits während ihrer Amtszeit ein so heftiger Gegenwind ins Gesicht wie Ex-Microsoft-CEO Steve Ballmer. Im Jahr 2012 erklärte Forbes-Journalist Adam Hartung den wegen seiner ekstatischen Auftritte auch "Monkeyboy" genannten Manager gar zu dem Chief Executive Officer, der es am meisten verdient habe, sofort gefeuert zu werden. Er habe Microsoft nicht nur eigenhändig aus einigen der lukrativsten Tech-Märkte getrieben, sondern damit in der Folge auch Wachstum und Gewinne von Partnerunternehmen wie Dell, Hewlett Packard und Nokia geopfert:

Seine schlechte Führung reicht weit über den Tellerrand von Microsoft hinaus, wenn es darum geht, Shareholder Value und Jobs zu vernichten.

Persconferenties met Microsoft’s Steve Ballmer waren wild pic.twitter.com/6a2JHw74R0 — Nakamooten (@jtmooten) April 2, 2023

Tatsächlich kann man Ballmer durchaus einige Microsoft-Fiaskos ankreiden: Unter anderem die Windows-Flops Vista und 8 sowie den von den Kunden verschmähten iPod-Konkurrenten Zune und insbesondere das Debakel um Windows Phone beziehungsweise die Übernahme von Nokia. Fakt ist: Unter der Führung von Ballmer verschlechterte sich Microsofts Standing innerhalb der Technologiebranche maßgeblich. Unvergessen bleiben darüber hinaus natürlich auch seine unverblümten "Statements" - etwa zu Linux ("Krebsgeschwür") oder der Premiere von Apples iPhone ("wird bei Business-Kunden nicht ankommen").

Nachdem Ballmer 2013 von seinem CEO-Posten zurücktreten musste, schoss der Aktienkurs zwar in die Höhe - dennoch war sein Nachfolger Satya Nadella gezwungen, das Mobile-Desaster großflächig zu bereinigen. Dabei verloren im Jahr 2014 knapp 18.000 Mitarbeiter bei Nokia ihren Job. Nadella hat Microsoft inzwischen wieder auf einen vielversprechenden Weg zurückgeführt. Ballmer hingegen verzog sich ein Jahr nach seinem Rückzug als CEO auch aus dem Microsoft-Aufsichtsrat - kurz zuvor hatte er das NBA-Team der Los Angeles Clippers gekauft, das ihm bis heute gehört und zu neuen "Motivational Speeches" anspornt. Auch in der NBA hat es bislang allerdings nicht zum Meistertitel gereicht. Dennoch ist der Ex-Microsoft-Manager laut Forbes der neuntreichste Mensch der Welt.

Former Microsoft CEO Steve Ballmer has been trying to spend his way to an NBA championship from the start.



The problem, of course, is that if money could buy championships, the fingers of both Ballmer’s hands would be weighted down with rings. https://t.co/VtGB5LHBtC — Forbes (@Forbes) March 26, 2023

Kay R. Whitmore (Kodak)

Kay R. Whitmore war lediglich drei Jahre - von 1990 bis 1993 - der CEO von Kodak. Nichtsdestotrotz ist er ein Hauptakteur des zwischenzeitlichen Niedergangs der einstigen US-Fotofilm-Institution. Das Problem: Whitmore konnte - oder wollte - mit der digitalen Welt absolut nichts anfangen. Das könnte auch der Grund dafür gewesen sein, warum er im Jahr 1990 bei einem Meeting mit Bill Gates eingeschlafen sein soll, als eine mögliche Integration von Kodak-Photo-CDs mit Windows diskutiert wurde.

Der CEO war fest davon überzeugt, dass die Zukunft des Unternehmens nicht in der Digitalfotografie, sondern wie gehabt im analogen Film- und Foto-Business liegen würde. Dabei waren es Techniker von Kodak, die bereits Mitte der 1970er Jahre die Digitalkamera erfunden hatten. Und auch die erste digitale Spiegelreflexkamera wurde 1989 von Kodak auf den Markt gebracht - eigentlich beste Voraussetzungen also, um auch in diesem Bereich direkt zum Marktführer aufzusteigen. Das übernahmen mangels Commitment in der Folge dann Konkurrenten wie Nikon.

Whitmore wurde schließlich 1993 entlassen. Sein Nachfolger George Fisher investierte dann zwar massiv ins Digital-Business - allerdings brachte das vor allem Produkt-Flops hervor. Auch danach hatte Kodak noch lange mit der mangelnden Voraussicht vergangener Zeiten zu kämpfen und war im Jahr 2012 schließlich gezwungen, Insolvenz anzumelden. Heutzutage ist das Unternehmen (in neuer Form) wieder aktiv - und versucht(e) sich unter anderem in den Bereichen Kryptowährungen, Drucktechnologie und Pharmazeutik. Das alles erlebte Whitmore allerdings nicht mehr mit - er starb bereits im Jahr 2004 im Alter von 72 Jahren.

Carly Fiorina (HP)

Carly Fiorina wurde im Jahr 1999 zum CEO von HP ernannt und im Jahr 2005 nach internen Auseinandersetzungen (und unzureichenden Ergebnissen) entlassen. In den sechs Jahren der Regentschaft Fiorinas büßte HP rund die Hälfte seines Werts ein. Der von ihr angestoßene Merger mit Compaq im Jahr 2001 gilt (trotz gutem Start) gemeinhin als (finanzieller) Fehlschlag.

#Retrocomputing Carly Fiorina, CEO of HP, and Michael Capellas, CEO of Compaq, at the press conference at the Equitable building announcing Hewlett Packard's acquisition of Compaq. (Photo by James Leynse/Corbis via Getty Images, 2001) pic.twitter.com/sNG2VHZEPs — Marty Mallavibarrena (@Mallavibarrena) April 1, 2023

Ihr Versuch, das Beratungshaus PwC zu übernehmen, konnte zwar durch den Vorstand abgewendet werden, ließ die CEO aber bereits in keinem guten Licht erscheinen. Dazu kam, dass die Managerin sich in Cost- (beziehungsweise Job-) Cutting-Arien übte, sich selbst parallel aber ausufernde Boni ausbezahlte. Das unrühmliche Ende als Chief Executive wurde Fiorina zusätzlich mit einer Abfindung von mehr als 21 Millionen Dollar versüßt. Anschließend verfasste sie ihre Autobiografie und startete eine Karriere in der Politik.

Das gipfelte 2015 im glücklosen Bestreben, sich als US-Präsidentschaftskandidatin der Republikaner etablieren zu wollen. Eine Gelegenheit, die Fiorina nutzte, um unter anderem ihre Qualitäten als Führungskraft in den Fokus zu rücken. Für diverse Publikationen ein willkommener Anlass, um den unrühmlichen "Track Record", den sich die Politikerin als ehemalige CEO von Hewlett Packard zugelegt hatte, noch einmal verdichtet zu präsentieren. Etwa Michael Barbaro von der New York Times:

Sie schwor den Werten des Unternehmens die Treue und zitierte gerne seine bescheidenen Gründer bei Meetings. Aber sie reiste in einer Limousine mit Chauffeur und legte bei ihrem Intro im Mitarbeiter-Newsletter Wert darauf zu betonen, eine 15-Meter-Yacht zu besitzen … Unter ihrer Verantwortung verloren 30.000 Mitarbeiter nach und nach im Rahmen einer Downsizing-Strategie ihren Job. Das wurde teilweise auch noch völlig unpersönlich kommuniziert - einige Mitarbeiter über das Telefon gefeuert.

Im weiteren Verlauf seines Artikels relativiert der Autor der New York Times allerdings, Fiorina habe es innerhalb der verkrusteten, traditionellen HP-Strukturen auch nicht leicht gehabt. Und auch beim Harvard Business Review zeigt man sich gespalten, wenn es um die Managerin geht:

Sie war genau die disruptive Führungskraft, die sie zu dieser Zeit sein musste - ließ dabei aber ein wesentliches Element vermissen: Sie hat sich nie die Zeit genommen, Beziehungen zu einzelnen Mitarbeitern aufzubauen, was sie am Ende den Support und das Commitment für ihre Initiativen gekostet hat.

Ein Job als CEO blieb Carly Fiorina seit ihrer HP-"Regentschaft" jedenfalls verwehrt.

John Sculley (Apple)

John Sculley wird nicht nur oft für den Beinahe-Niedergang von Apple Anfang der 1990er Jahre, sondern vor allem für die vorübergehende Entlassung von Steve Jobs verantwortlich gemacht. "Im Jahr 1985 überzeugte er den Vorstand, seinen Rivalen Steve Jobs von allen Managerpflichten zu entbinden - und drängte damit einen der größten Produktdesigner und Marketingmanager aller Zeiten aus dem Unternehmen", schreibt etwa der Business Insider - und macht es sich damit unter Umständen etwas zu einfach.

Zwei Jahre zuvor - 1983 - wurde John Sculley von Apple als CEO verpflichtet. Der Manager konnte zu diesem Zeitpunkt keine Technologieerfahrung vorweisen, hatte sich aber beim Getränkehersteller PepsiCo als gewiefter Chief Executive und Marketing-Genie bewiesen. In den kommenden Jahren kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Sculley und Jobs über die strategische Ausrichtung von Apple. John Sculley selbst schilderte im Jahr 2013 im Rahmen eines Konferenz-Events des Forbes Magazine die Geschehnisse folgendermaßen:

Unstrittig ist hingegen, dass Sculley Apple in der Folge als CEO von einem Flop zum nächsten führte - wie etwa CNBC (beziehungsweise Portfolio.com) treffend beschreibt:

Obwohl er bei Pepsi als brillanter Marketingexperte galt, gab er als Top-Manager eines Technologieunternehmens ein desaströses Bild ab. Seine Amtszeit war geprägt von internen Streitigkeiten unter Führungskräften und teuren Projekten, die am Markt floppten (Erinnern Sie sich noch an den Apple Newton?).

Angesichts des mangelnden Erfolgs und seines für damalige Verhältnisse übergebührlichen Gehalts (laut CNBC war Sculley schon im Jahr 1987 mit einem Jahresgehalt von 2,2 Millionen Dollar der mit Abstand bestbezahlte Manager im Silicon Valley), hatte der Apple-Vorstand im Jahr 1993 genug und trennte sich von Sculley. Der hatte danach keinen CEO-Posten mehr inne und engagierte sich stattdessen in der Politik und als privater Investor. Steve Jobs wurde 1997 erneut CEO von Apple und schuf anschließend unter anderem mit iPod und iPhone die Basis für den heutigen Unternehmenserfolg.

On this day in 1983: Apple recruits Pepsi’s John Sculley to be its CEO.



“Do you want to sell sugar water for the rest of your life, or do you want to change the world?”



~ Steve Jobspic.twitter.com/TVW0SRxafY — Jon Erlichman (@JonErlichman) April 8, 2021

Jonathan Schwartz (Sun Microsystems)

Die Karriere von Jonathan Schwartz begann vielversprechend: Nach einem kurzen Aufenthalt bei McKinsey wurde er CEO beim Softwareunternehmen Lighthouse Design. Letzteres wurde im Jahr 1996 von Sun Microsystems geschluckt. Ein Jahr später war Schwartz bereits Marketing-Direktor beim bis dahin profitablen Tech-Riesen, den Gründer Scott McNealy als Big Player im Bereich Sever und Prozessoren etablieren konnte. McNealy war es auch, der Schwartz im Jahr 2006 zu seinem Nachfolger und dem neuen CEO von Sun berief.

Was dann folgte war eine Kombination aus unglücklichen wirtschaftlichen Umständen und verheerenden strategischen Fehlentscheidungen. Sun verlor massiv Marktanteile an Oracle, HP und IBM - Schwartz war nicht in der Lage, den Trend zu stoppen. Der Wert des Unternehmens brach Ende 2007 massiv ein, knapp 6.000 Jobs gingen in der Folge verloren. Die Akquisition von MySQL blieb ebenso erfolglos wie die Suche nach einem nachhaltigen Monetarisierungsmodell für Java.

Der Business Insider bringt das Resultat von Schwartz Regentschaft als Sun-CEO auf den Punkt:

Als Sun Microsystems von Oracle für 7,4 Milliarden Dollar gekauft wurde, hatte sein hipper, bloggender, Pferdeschwanz-tragender CEO Jonathan Schwartz die Zukunftsaussichten des Unternehmens dermaßen ruiniert, dass eine Akquisition der letzte Ausweg war. Sun hätte zu einem der größten Enterprise-Technologie-Giganten der Welt werden können - im Gegensatz zu Larry Ellison hat Schwartz diese Chance vergeben.

Mit seinem Abgang bei Sun Microsystems blieb Schwartz seiner Linie treu und konnte noch einmal mit einer "Innovation" glänzen: Er verkündete seinen Abschied in Haiku-Form auf Twitter - im Jahr 2010 ein bis dato unbekannter Stilbruch innerhalb der Enterprise-Tech-Welt:

Schwartz ist auch heutzutage noch Chief Executive - inzwischen beim (von ihm gegründeten) Healthcare-Softwareunternehmen Carezone.

George Shaheen (Webvan)

Webvan war Ende der 1990er Jahre eines der vielversprechendsten Internet-Startups der USA und wollte mit internetbasierten Lebensmittelbestellungen ab 1996 nicht nur das Supermarkt-Business revolutionieren. Verantworten sollte diesen Umbruch George Shaheen, bis 1999 (erfolgreicher) CEO der Unternehmensberatung Andersen Consulting (heute bekannt als Accenture).

Der Wechsel zum bis dato unbekannten Startup Webvan dürfte dem Manager nicht leichtgefallen sein, schließlich führte er bei Andersen rund 65.000 Mitarbeiter und kassierte ein stattliches Jahresgehalt von vier Millionen Dollar. Möglicherweise ließ sich Shaheen von der Kombination aus Aktienoptionen und Dot-Com-Boom dazu verleiten, wie das Manager Magazin bereits 2001 nahelegte.

Ab dem Jahr 2000 investierte Webvan Milliardensummen in seine Expansion - die Mitarbeiterzahl stieg in der Spitze auf über 4.000 an. Allerdings fiel Shaheen seine mangelnde Erfahrung in der Lebensmittelbranche nach und nach auf die Füße. Der Business Insider sieht in Shaheen ein leuchtendes Beispiel für einen besonders schlechten Manager. Die Begründung:

Webvan hat alles daran gesetzt, einen Lebensmittel-Onlinehandel auzubauen - zuletzt mit der Übernahme von HomeGrocer im Juni 2000. Dieser Fehler hat die Cash-Burn-Rate von Webvan noch gesteigert, die Logistik-Voraussetzungen, die hätten geschaffen werden müssen, um dieses Geschäftsmodell umzusetzen, waren ein Albtraum. Shaheen hat nie verstanden, dass die Retailer in dieser Branche von minimalen Margen leben und Webvan hatte nicht die Kundenbasis, um das zu ändern. Der wahrscheinlich schlimmste Fehler von Shaheen war jedoch, den Börsengang von Webvan abzusegnen, für den 375 Millionen Dollar Finanzierungskapital von Aktionären im Rahmen eines IPO aufgebracht wurden. Davon wurde quasi nichts zurückgezahlt. Shaheen nimmt unter den schlechtesten CEOs eine ganz besondere Rolle ein, denn er inzensierte sich als Andersen-Führungskraft als einen der größten Unternehmensberater aller Zeiten. Allerdings hat er scheinbar keinerlei Bemühungen gemacht, das Geschäftsmodell von Webvan zu überprüfen oder mit dem Vorstand und seinen Management-Kollegen zusammenzuarbeiten.

Archive cleaning: Grok, December 2000, peaking web 1.0 and the end of Y2K mania.

“Webvan wants to take on Amazon and Walmart, FedEx and UPS. Can George Shaheen persuade dubious investors to go along for the ride?”

A: yes, for a billion or more, and it all ended in tears pic.twitter.com/Af4T0WFqKj — Mark Madsen (@markmadsen) March 17, 2023

Tatsächlich war Shaheen schon als Andersen-Chefberater eine polarisierende Figur, die auch in einer von einem Mitarbeiter heimlich kreierten Comic-Parodie ("Bigtime Consulting") persifliert wurde. 2001 beendete Shaheen sein Gastspiel bei Webvan - kurz bevor das Unternehmen Insolvenz anmelden musste.

Der Manager wurde 2005 zum CEO von Siebel Systems ernannt (2006 von Oracle geschluckt). Seit 2013 sitzt Shaheen im Vorstand des KI-Startups [24]7.ai. Die Webvan-Episode scheint er dabei zielgerichtet aus seinem Lebenslauf getilgt zu haben, wie ein Blick auf sein Unternehmensprofil zeigt.

Sam Bankman-Fried (FTX)

Er wurde als "Krypto-Wunderkind", "nächster Warren Buffet" und "Michael Jordan der Kryptowelt" gefeiert und zierte die Cover von Forbes und Fortune: Sam Bankman-Fried, Gründer und ehemaliger CEO der Kryptobörse FTX. Anfang 2022 folgte dann der tiefe Fall. Gerüchte über fadenscheinige Geschäfte zwischen FTX und seinem Schwester-Hedgefund Alameda Research kursierten im Netz und führten dazu, dass die Kunden in Scharen ihre Assets abzogen - beziehungsweise abziehen wollten. Zu diesem Zeitpunkt stellte Bankman-Fried das Ganze noch als eine von der Konkurrenz lancierte Aktion dar, mit der FTX Schaden zugefügt werden solle. In einem längst gelöschten Tweet versprach er: "FTX geht es gut. Die Assets sind sicher."

Wie "gut", stellte sich wenig später heraus, als eine überraschend ins Spiel gebrachte Übernahme von FTX durch den Hauptkonkurrenten Binance platzte, nachdem deren Due-Diligence-Prüfung negativ ausgefallen war (und weitere Details zu den Business-Praktiken von FTX und Alameda ans Tageslicht gekommen waren):

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f. — Binance (@binance) November 9, 2022

Für Sam Bankman-Fried, der bis heute jegliche illegale Aktivitäten abstreitet, war das alles kein Grund, auf "low profile" umzuschalten: Er nahm diverse Gelegenheiten wahr, in Interviews, Podcasts und zu anderen Gelegenheiten in Erscheinung zu treten, um sich den Fragen von Journalisten, Influencern und Anlegern zu stellen. Dabei zog er allerdings vor allem weiteren Unmut auf sich - nicht nur mit wenig glaubwürdigen Unschuldsbeteuerungen sondern auch mit der moderat respektlosen Angewohnheit, während Unterhaltungen Videospiele zu spielen.

Ende 2022 wurde der EX-FTX-CEO schließlich auf den Bahamas verhaftet und im Anschluss an die USA ausgeliefert. Zu einem mit Spannung erwarteten Interview vor dem US-Kongress kam es deswegen nicht mehr. An Stelle des Ex-CEOs nahm sein Nachfolger, Ex-Enron-Insolvenzverwalter John J. Ray, diese Gelegenheit wahr. Er zeichnete ein schockierendes Bild von den Zuständen bei der Krypto-Company:

In meiner beruflichen Laufbahn habe ich ein Versagen dieses Ausmaßes bislang noch nicht erlebt. Unternehmerische Kontrollen und vertrauenswürdige Finanzinformationen sind quasi nicht existent. Dazu kommen kompromittierte Systeme , mangelhafte regulatorische Kontrollen im Ausland und eine Machtkonzentration zugunsten einer kleinen Gruppe von unerfahrenen, unbedarften und potenziell nicht vertrauenswürdigen Personen. Die Situation ist beispiellos … Die FTX-Gruppe hatte keine zentrale Kontrolle über ihre Barmittel … Eine Buchhaltung war nicht existent … Bis jetzt war FTX nicht in der Lage, eine vollständige Liste seiner Mitarbeiter zu erstellen. Wiederholte Versuche, mutmaßliche Angestellte ausfindig zu machen, um ihren Status zu bestätigen, blieben bislang erfolglos … Einer der gravierendsten Mängel des Geschäfts von FTX.com ist, dass die Prozesse der Entscheidungsfindung nicht nachvollziehbar sind. Mr. Bankman-Fried kommunizierte oft über Apps, die so eingestellt waren, dass sich die Nachrichten nach dem Empfang automatisch löschten. Er ermutigte seine Mitarbeiter dazu, es ihm gleichzutun.

Bankman-Fried wurde nach seiner Auslieferung gegen eine Kaution von 250 Millionen Dollar auf freien Fuß gesetzt, mit einer elektronischen Fußfessel ausgestattet und wartet seither auf seinen Prozess. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 120 Jahre Haft. Sonderlich gut sieht es für Bankman-Fried, der sich im Sinne der Anklage nicht schuldig bekannte, nicht aus: Seine ehemaligen Mitstreiter Caroline Ellison (CEO von Alameda Research) und Gary Wang (ehemals CTO von FTX) gingen jeweils einen Deal mit der US-Staatsanwaltschaft ein, gestanden ihre Schuld ein und belasteten Ex-CEO Bankman-Fried in der Folge schwer.

Ende März 2023 wurde zudem bekannt, dass Bankman-Fried eine weitere Anklage erwartet, weil er chinesische Regierungsbeamte mit rund 40 Millionen Dollar bestochen haben soll, um FTX-Assets dem "Freeze"-Status zu entheben.