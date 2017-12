Facebook wechselt seine Einstellungen wie andere Leute ihre Unterwäsche. Mal verschwinden alte Funktionen, mal tauchen sie an anderer Stelle auf und immer wieder mischen sich neue Features ins Optionen-Getümmel. Was die Sache auch nicht gerade einfacher macht: Neu eingeführte Optionen sind oft standardmäßig aktiv. Den Überblick zu behalten ist darum sehr schwer. Egal ob Sie auf Privatsphäre bedacht sind, oder an der Facebook-Tuning-Schraube drehen wollen - wir bieten die passenden Tipps in unserer Galerie.

Weil sich auf Facebook ein großer Teil des virtuellen Lebens seiner Nutzer abspielt, Freundschaften gepflegt und nicht selten persönliche Daten hinterlegt werden, ist ein Hacker-Angriff auf den Facebook-Account ganz besonders schlimm. Darum besteht ein großer Teil unserer Tipps-Strecke aus Sicherheitstipps, mit denen Sie Hacker wieder rauswerfen oder noch besser gar nicht in ihren Facebook-Account lassen. Neben der Datenkrake Google hat sich auch Facebook einen Ruf als Nimmersatt der Datensammelei erarbeitet. Wir verraten Ihnen darum, wie Sie Ihre Privatsphäre gründlich schützen. Der beste Tipp: Hinterlegen Sie nur das Notwendigste an Daten. Warum soll Facebook Ihre Handy-Nummer kennen? Ihre Freunde haben diese doch sowieso schon.

Wenn Sie Ihr Facebook-Konto so sicher wie möglich machen wollen, empfehlen wir Ihnen den Mini-Leitfaden "Facebook sicher in 3 Minuten - keine Chance für Hacker"

Ein ganz besonders dickers Sicherheits-Plus bringt der Schutz Ihres Kontos per Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dann nützt Hackern Ihr Passwort alleine wenig.

Aber nicht nur zum Thema Sicherheit finden Sie in der Galerie Tipps. Wir verraten Ihnen auch, wie Sie schöner posten und Ihren Beiträgen auf Facebook somit mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. Wie Sie Ihren Facebook-Account tunen und die nervigen Facebook-Mail-Benachrichtigungen bändigen.

Übrigens ist auch die PC-WELT bei Facebook . Wenn Sie "Gefällt mir" anklicken, können Sie nicht nur immer wieder etwas gewinnen. Wir informieren Sie dort auch zeitnah über Neuigkeiten zu Facebook und geben vor Ort Tipps zum optimalen Umgang mit dem sozialen Netzwerk. (PC-Welt)