Thunderbird installieren und einrichten Die Installation ist denkbar einfach. Starten Sie die Setup-Datei von Thunderbird und folgen Sie dem Assistenten. Nach Abschluss der Installation starten Sie Thunderbird. Der „Konto einrichten“-Assistent lädt sich automatisch oder lässt sich später über „Einstellungen –› Konteneinstellungen“ unter „Konten-Aktionen –› E-Mail-Konto hinzufügen“ aufrufen. Bei allen großen Mailprovidern wie Google, GMX, Telekom und 1&1 genügt es, den eigenen Namen, die Mailadresse und das Passwort für ein bestehendes Konto einzutragen. Nach „Weiter“ kontaktiert Thunderbird seine Datenbank und konfiguriert die Einstellungen für Eingangs- und Ausgangsserver automatisch. Falls Ihr Provider sowohl POP3- also auch IMAP-Konten unterstützt, wird Thunderbird Sie fragen, welches der beiden Protokolle es wählen soll. Entscheiden Sie sich für IMAP. So verbleiben die Mails auch nach dem Abruf mit Thunderbird auf dem Server und können von anderen Clients, etwa dem Smartphone ebenfalls empfangen werden. Sollte die automatische Konfiguration bei Ihnen nicht klappen, wählen Sie statt „Weiter“ „Manuell einrichten“ und geben die Daten Ihres Mailproviders selber ein. Wichtige Einstellungen: Thunderbird behält automatisch eine lokale Kopie einer gesendeten Nachricht. Sollten Sie mehrere Mailkonten in Thunderbird eingerichtet haben, können Sie die Sendekopien aller Konten an einer Stelle sammeln. Dazu wählen Sie „Menüsymbol –› Konten-Einstellungen –› Kopien & Ordner –› Beim Senden von Nachrichten automatisch –› Anderer Ordner“. Für IMAP-Konten ist der Punkt „Synchronisation & Speicherplatz“ wichtig. Mit der Option „Nachrichten […] bereithalten“ bestimmen Sie, ob überhaupt Nachrichten lokal abgelegt werden. Unter „Speicherplatz“ konfigurieren Sie, ob Sie alle Mails, nur neue oder nur solche bestimmter Größe, lokal herunterladen wollen. Auf dem IMAP-Server bleiben alle Mails erhalten, es sei denn, Sie definieren im untersten Bereich dieses Fensters bestimmte Löschoptionen (maximale Anzahl, maximales Alter). Den aktuellen Füllstand eines Mailkontos ermitteln Sie am einfachsten durch Rechtsklick auf den „Posteingang“ eines Kontos und „Eigenschaften“. Die Registerkarte „Kontingent“ zeigt die absolute und prozentuale Belegung. Bei einem IMAP-Konto erscheint nach Rechtsklick auf das Konto in der Navigationsleiste die Option „Abonnieren“. Im Unterschied zur Synchronisation legt diese Option keine lokalen Kopien an. Hier geht es nur um die Ordner auf dem Server, die Sie in Thunderbird sehen wollen. Eventuell gibt es alte Archive, die Sie am Server erhalten wollen, aber nicht tagtäglich vor Augen haben müssen. Das sind dann Kandidaten, die Sie nicht „abonnieren“.