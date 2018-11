Android ist das beliebteste mobile Betriebssystem der PC-WELT-Leser. Zwar handelt es sich bei iOS und Windows Phone beileibe um keine schlechten Systeme - die beiden haben durchaus ihre Vorteile. Doch genießen unsere Leser die große Freiheit, die ihnen Android bietet.

Bei Android darf individualsiert, geschraubt und optimiert werden wie bei keinem anderen der wichtigen mobilen Betriebssysteme. Und genau das tun die PC-WELT-Leser auch fleißig. Das zeigt nicht zuletzt das große Interesse an unseren Android-Tipps-Artikeln. In der obigen Bildergalerie zeigen wir Ihnen die beliebtesten Tipps unser Leser: Mit welchen Tricks tunen die meisten ihr Android-Gerät? Erfahren Sie es in der Galerie! Wahrscheinlich ist auch noch der ein oder andere Tipp dabei, den Sie noch gar nicht kennen...

Doch nicht nur die große Freiheit wird an Android geschätzt. Für Android-Fans gibt es eine schier unermessliche Menge unterschiedlichster Smartphones und Tablets. Da ist wirklich für jeden Geldbeutel und für jeden Geschmack etwas dabei. Apple-Nutzer haben dahingegen kaum eine Wahl. Und längst muss sich Android auch in Sachen App-Vielfalt nicht mehr verstecken, sondern spielt ganz vorne mit. Gerade Windows-Phone-Nutzer sind in diesem Punkt eher leidgeprüft.

Warum haben Sie sich für Android entschieden? Was hält Sie bei dem kleinen grünen Roboter? Und: Vermissen Sie Ihren Lieblings-Kniff zum Android-Tuning in unserer Bildergalerie? Lassen Sie es uns wissen: Schreiben Sie uns im Forum, im Kommentar unter diesem Artikel oder auf unserer Facebook-Seite.

(PC-Welt)