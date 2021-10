Durch ständig neue Programme, Anwendungen und technische Geräte steigt die IT-Komplexität weiter an. Das zieht nicht nur zusätzliche Risiken nach sich, sondern erhöht auch zunehmend den Aufwand in der Administration.

Die Gerätevielfalt nimmt stark zu. Vor allem hochqualifizierte Mitarbeiter fordern eine freie Wahl der Geräte, der Anwendungen und des Standorts. Also: One Size does NOT Fit All!