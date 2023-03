Noch in dieser Woche soll eine weitere "Dein Deutschlandticket"-App erscheinen. Das berichtet die Tagesschau. Die neue App wird eigens nur für den Kauf des 49-Euro-Tickets (Deutschlandtickets) entwickelt. Mit wenigen Klicks in der App sollen Sie das Abo abschließen und auch wieder kündigen können.

Die App trägt die Bezeichung "Dein Deutschlandticket". Die App soll diese Woche auf Google Play und im Apple App Store bereitgestellt werden, wie der Entwickler Mobility Inside mitgeteilt hat. Die Webseite zur App finden Sie unter diesem Link.

Das bietet die neue App "Dein Deutschlandticket"

Deutschlandticket/49-Euro-Ticket kaufen und verwalten

Deutschlandweite Fahrplanauskunft im Nah- & Fernverkehr nutzen

Direkter Zugriff auf Bike-, Scooter- und Car-Sharing-Angebote

Der Vorverkauf für das Deutschlandticket soll am 3. April 2023 beginnen. Um das Deutschlandticket/49-Euro-Ticket kaufen zu können, müssen Sie ein Abonnement abschließen. Dieses Deutschlandticket/49-Euro-Ticket-Abo ist aber monatlich kündbar. Das Ticket ist personengebunden und nicht übertragbar.

Diese "Mein Deutschlandticket"-App gibt es bereits

Falls Ihnen der Begriff "Mein Deutschlandticket"-App bekannt vorgab: Richtig, eine App mit diesem Namen gibt es bereits seit einigen Wochen". Diese bereits länger erhältliche "Mein Deutschlandticket"-App stammt aber von der HanseCom GmbH. Hier finden Sie die iOS-Variante und hier die Android-Variante. Diese ältere App dient derzeit aber nur zum Kauf des 49-Euro-Tickets und bietet anders als die demnächst erscheinende App von Mobility Inside keine zusätzlichen Funktionen.

Das Deutschlandticket/49-Euro-Ticket werden Sie aber auch in der DB-Navigator-App sowie als Chipkarte in den DB-Verkaufsstellen und bei einigen Verkehrsverbünden kaufen können. Wer bereits ein Abonnement eines Nahverkehrsverbundes hat, sollte das beachten: Viele Verkehrsunternehmen und -verbünde wollen bereits bestehende Abo-Verträge mit Laufzeiten nach dem 1. Mai 2023 automatisch auf das 49-Euro-Ticket umstellen. In den anderen Fällen müssen die Fahrgäste aber wohl selbst aktiv werden, um ihr Abonnement auf das neue Ticket umzustellen.

So können Sie das 49-Euro-Ticket kaufen

In einer der Deutschlandticket-Apps

In anderen Apps wie zum Beispiel in der DB-Navigator-App und sicherlich auch in den Apps vieler Nahverkehrsbetriebe

Als Chipkarte

Ausgedruckt auf Papier (vermutlich nur in der Anfangsphase)

Das Deutschlandticket alias 49-Euro-Ticket soll am 1. Mai 2023 starten. Der Preis: 49,00 Euro im Monat, also 588 Euro im Jahr. Alle Details dazu lesen Sie in unserer Deutschlandticket/49-Euro-Ticket-FAQ: Das müssen Sie wissen

(PC-Welt)