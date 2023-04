Seit 2017 befragen wir jedes Jahr Anwenderunternehmen, um von Ihnen zu erfahren, mit welchen Managed Service Providern (MSP) sie am liebsten zusammenarbeiten. Und jedes Jahr sind es meist andere Unternehmen, die ganz vorne liegen. Das deutet auf die enorme Dynamik des MSP-Marktes. Und nicht jedes Jahr schaffen es all die besten MSPs aus dem Vorjahr wieder ins Ranking.

Das liegt jedoch nicht daran, dass sie einen schlechten Job gemacht hätten, sondern ist meist dem Umstand geschuldet, dass manche von ihnen schlicht und ergreifend nicht ausreichend viele Kundenbewertungen erhalten haben. Und damit die Beste-MSP-Umfrage repräsentativ bleibt, werden diese Unternehmen dann nicht ins Ranking aufgenommen. Im nächsten Jahr kann es dann aber wieder klappen.

Das Design der Umfrage

2023 haben es insgesamt 49 MSPs ins Ranking geschafft und damit acht mehr als 2022. Die Befragung wurde von dem unabhängigen Marktforschungsunternehmen iSCM Institute durchgeführt. Insgesamt gaben 1.437 (im Vorjahr: 1.305) Kunden ihr Voting ab. Sie haben 974 (im Vorjahr 883) Managed-Service und Cloud-Projekte bewertet. Befragt wurden CIOs, IT-Leiter, IT-Administratoren, Geschäftsführer und Fachbereichsleiter in den Anwenderunternehmen. Die Befragung lief von November 2022 bis Januar 2023. Abgefragt wurden Kriterien in der Zusammenarbeit mit den MSPs wie:

Beratungskompetenz im Vorfeld

Transparenz des Angebots und Bestellprozesses

Beitrag des Dienstleisters zur Verbesserung der Prozesse

Portfolio-Breite

Geschwindigkeit der Bereitstellung von Diensten

Unterstützung bei der Transformation von IT-Prozessen und Effizienzsteigerung

Reaktionszeiten und Verfügbarkeiten (24x7 Service Desk)

Sicherheit, Stabilität, Hochverfügbarkeit der Dienste

Skalierbarkeit der Dienste und Flexibilität

Einhaltung vereinbarter SLAs

Preisleistungsverhältnis

Einfachheit des Bezugs und der Abrechnung von Services

Unkomplizierte Zusammenarbeit

1 st - und 2 nd -Level-Support

Branchenkompetenz

User Help Desk

In jeder dieser Kategorien konnten Kunde ihre MSP-Partner auf einer Punkteskala von 0 (je Fragestellung: sehr schlecht bzw. äußerst unwahrscheinlich) bis 10 (= sehr gut bzw. höchst wahrscheinlich) bewerten.

Die Auswertung

Das iSCM Institute hat auch die Auswertung des Kundenfeedbacks für uns übernommen. Die Punktewerte der einzelnen MSPs werden - wie schon 2022 - nach dem Prinzip des Net-Promotor-Scores (NSP) berechnet, die auch sehr komplexe Mittel- und Durchschnittswerte berücksichtigt. Auf diese Weise gewährleisten wir eine ebenso höchst valide wie filigrane Ergebnisauswertung.

Im Vergleich zum Vorjahr war eine Anpassung des Berechnungsverfahrens erforderlich, wodurch die Werte der beiden Jahre nur bedingt miteinander vergleichbar sind.

Bei Interesse kann Ihnen das iSCM Institute Vorjahresvergleiche im Rahmen der angebotenen Services erstellen. Bei Interesse können Sie sich sehr gerne an Rudi Aunkofer werden, der Ihnen hierfür ein entsprechendes Angebot unterbreiten (rudi.aunkofer@iscm-institute.com).

Die vier Umsatzklassen

Um eine faire Grundlage für die Award-Verleihung zu gewährleisten, werden die Ergebnisse der Umfrage in vier Umsatzklassen ausgewertet. Als Klassifizierungsmerkmal gilt der Jahresumsatz, den die Managed Service Provider 2022 in der DACH-Region erwirtschaftet haben.

Umsatzklasse 4: MSPs mit einem Jahresumsatz unter 50 Millionen Euro

Umsatzklasse 3: MSPs mit einem Jahresumsatz zwischen 50 und 25 Millionen Euro

Umsatzklasse 2: MSPs mit einem Jahresumsatz zwischen 250 Millionen und einer Milliarde Euro

Umsatzklasse 1: MSPs mit einem Jahresumsatz über einer Milliarde Euro

FaQ zur Best MSP 2023 Studie

Die Ergebnisse

In der Umsatzklasse 4 hat Esko-Systems den dritten Platz erobert, zweiter wurde Net at Work und erster Axsos. Die Esko GmbH überzeugte ihre Kunden mit hervorragender Beratungskompetenz im Vorfeld von Projekten und mit einer extrem schnellen Bereitstellung von Services. Die Net at Work GmbH unterstützt ihre Kunden mit kreativen Lösungen dabei, die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit zu verbessern. Kunden honorierten bei dem Paderborner Unternehmen die unkomplizierte Zusammenarbeit, hohe Branchenkompetenz sowie die Sicherheit, Stabilität und Hochverfügbarkeit der Dienste.

Anwenderorientierte IT bedeutet für die Axsos AG die Verpflichtung, Kunden zuzuhören und zu verstehen. Das ist dem Unternehmen aus Metzingen hervorragend gelungen. Mit besten Bewertungen für einfachen Bezug und Abrechnung von Services, unkomplizierte Zusammenarbeit und hervorragender Beratungskompetenz gewann Axsos daher zureicht die Goldmedaille in der Umsatzklasse 4.

In der Umsatzklasse 3 belegten die Plätze eins bis drei: Kramer & Crew, K&P Computer Service- und Vertriebs-GmbH und Proact.

In den vergangenen Jahren übernahm Proact zahlreiche IT-Dienstleister, unter anderem AHD. Kunden hierzulande schätzen an Proact die exzellente Einhaltung von SLAs ebenso wie die hohe Verfügbarkeit der Services und kurze Reaktionszeiten im Rund-um-die-Uhr-Support.

Der zweitplatzierten K&P Computer Service- und Vertriebs-GmbH (K&P) gaben Kunden hervorragende Bewertungen bei allen Managed-Services. Herausragend waren die Leistungen beim Service-Desk-Support und beim Erfüllungsgrad der Service Level Agreements. Nachhaltiges Engagement beweist K&P zudem mit umfangreichen Recycling-Services. Und Weitblick ist in der Firmen-DNA verankert: Es gibt einen Chief Visionary Officer!

Kramer & Crew hat ihr Versprechen: 360-Grad-Regie für die Kunden-IT auch in diesem Jahr erfolgreich eingelöst. Die Kunden schätzen an diesem MSP vor allem die einfache Zusammenarbeit, die exzellente Beratungskompetenz und die herausragende Sicherheit, Stabilität, Hochverfügbarkeit, mit der das Kölner Unternehmen seine Service-Versprechen erfüllt.

In der Umsatzklasse 2 lieferten sich in diesem Jahr sechs Kandidaten einen heißen Wettbewerb um die Top-Platzierungen. Es gewann die Netgo group vor Controlware und Ratiodata. Der drittplatzierte IT-Dienstleister, der vorrangig Unternehmen aus stark regulierten Branchen betreut, feierte vergangenen November seinen 50. Geburtstag. Kunden bescheinigen dem IT-Urgestein gleichwohl ungebrochene Innovationsstärke und zeichnen ihren IT-Partner vor allem für seine exzellente Branchen-Kenntnisse, und seine ebenso hoch-sicheren wie hoch-verfügbaren Dienste aus. Das Versprechen: „Zusammen wachsen, zusammen gestalten“, hat Ratiodata eingelöst.

Preisgekrönt von zahlreichen Herstellerpartnern konnte die Controlware GmbH auch bei der diesjährigen Kundenwahl ihren Platz auf dem Gewinner-Podest erfolgreich verteidigen. CIOs schätzen an Controlware die unkomplizierte Zusammenarbeit, die außerordentlich hohe Branchenkompetenz und Beratung zu allen strategischen Aspekten der Unternehmens-IT.

In den vergangenen Jahren übernahm Netgo zahlreiche IT-Dienstleister, unter anderem CSM-Mein Systemhaus, commehr, Mehrwerk, Dovacon sowie die CKN. Diese Integrationen zu meistern und gleichzeitig die Qualität ihrer Dienstleistungen weiter zu optimieren, ist eines der großen Verdienste, die von Kunden nun honoriert wurden: Top-Bewertungen erhielt die Netgo-Gruppe für die Breite ihres Portfolios, für ihre exzellente Beratung sowie für die Sicherheit, Stabilität und Hochverfügbarkeit der Dienste.

In der Umsatzklasse über 1 Milliarde Euro gelang in diesem Jahr fnf IT-Dienstleistern der Sprung in die Finalisten-Runde. Die "Krone" hat hier SVA erobert - vor T-Systems und Bechtle. Die Kunst des richtigen Zeitpunkts war für Deutschlands größtes Systemhaus schon immer entscheidend. „Erst, wenn eine Technologie wirklich geschäftsfähig ist, werden wir damit in der Breite starten. Und wir erkennen, wann der Zug losfährt!“, so hatte es Bechtle-Vorstand Michael Guschlbauer einst formuliert. Dass dies dem Unternehmen im Bereich Cloud- und Managed Services gelungen ist, zeigt das Urteil der Kunden. Sie bescheinigen Bechtle Bestnoten für die Beratung, die Portfolio-Breite – und bei aller Größe – für die unkomplizierte Zusammenarbeit.

T-Systems, die Großkunden-Tochter der Telekom, erhielt von ihren Kunden herausragenden Bewertungen für die Transparenz ihres Angebots und der Bestellprozesse und konnte sich vor allem mit diesen Leistungen vom gesamten Verfolgerfeld absetzen. Die herausragend hohe Geschwindigkeit bei der Bereitstellung von Diensten war ein weiterer Grund für die Top-Platzierung. Kunden lobten außerdem die verbindliche Erfülung der SLAs sowie die unkomplizierte Zusammenarbeit und hohe Branchenkompetenz.

Die SVA System Vertrieb Alexander GmbH konnte die Leistungen ihres Verfolgerfelds bei fast allen abgefragten Kriterien noch einmal toppen. Als überragend bewerteten die Kunden die Beratungskompetenz des Wiesbadener IT-Dienstleisters. Sie lobten außerdem, dass Managed Services sehr flexibel skalierbar bezogen werden können und vereinbarte Service Levels in höchstem Grade eingehalten werden. Die einfache Zusammenarbeit war ein weiteres Plus, das der SVA den Spitzenplatz eintrug.

Und das sind die Ergebnisse der Vorjahre:

