Wie die beiden Unternehmen bekannt gaben, wird Kyndryl die kontinentaleuropäischen Kernbanken- und unternehmenskritischen IT-Infrastrukturen der Deutschen Bank auch in Zukunft - genaue Laufzeiten wurden nicht genannt - betreiben. Zu den Aufgaben des Ende 2021 vollständig von IBM ausgegliederte Managed-Services-Anbieter gehört es, die digitale Transformation des Kreditinstituts zu unterstützen und dessen Flexibilität zu erhöhen, indem es seine Services entsprechend dem Bedarf weltweit bereitstellt. Darüber hinaus soll Kyndryl die Migrationsstrategie der Bank im Rahmen ihrer breit angelegten Bemühungen zur Einführung von Public Cloud Services unterstützen.

So sieht die Vereinbarung unter anderem vor, dass das IBM-Spinoff mit seinen Automatisierungs- und Sicherheitstechnologien dazu beiträgt, die geschäftskritische Bankinfrastruktur der Frankfurter zu stärken. Die Technologien sind Teil der Modernisierungsstrategie der Bank und sollen die Effizienz im Tagesgeschäft steigern.

Außerdem wird Kyndryl hybride Netzwerklösungen in den Rechenzentren der Deutschen Bank pilotieren, um die Integration von Arbeitsabläufen und Werkzeugen zu fördern. Auf diese Weise soll die Deutsche Bank in die Lage gebracht werden, die Datenintegration in ihrer IT-Umgebung vor Ort zu verbessern, während sie sich auf ihre längerfristige Reise in die Cloud vorbereitet.

Weitere Migration in die Google Cloud

Die neue Vereinbarung mit Kyndryl unterstützt auch die breitere Strategie der Deutschen Bank, stärker auf die Public Cloud zu setzen. Wie CIO Bernd Leuckert bereits 2021 im Gespräch mit der CIO erklärte, wollen die Frankfurter nicht nur einen großen Teil ihrer Systeme und Anwendungen in die Google Cloud migrieren, sondern mit ihm gemeinsam auch digitale Finanzprodukte entwickeln. Kyndryl spielt der Deutschen Bank dabei nicht nur durch seine strategische Partnerschaft mit Google Cloud Platform in die Karten. Von Vorteil ist außerdem, dass das IBM-Spinoff die Systeme der Deutschen Bank fast jahrzehntelang kennt und so dazu beitragen kann, einige der kritischen Geschäftsabläufe in die Cloud zu migrieren.

"Unsere Entscheidung, die fast 20-jährige Zusammenarbeit mit den Experten von Kyndryl zu erneuern, basiert auf deren Erfahrung im Betrieb von geschäftskritischen Infrastrukturdiensten für die Finanzindustrie sowie auf der Fähigkeit von Kyndryl, sich kontinuierlich an die sich ändernden Anforderungen der Banken- und IT-Branche anzupassen", erklärt Gordon Mackechnie, Chief Technology Officer der Deutschen Bank, in einem Statement.