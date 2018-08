Sie können Ihren Desktop langsam nicht mehr sehen? Mit Stardock Fences oder Dexpot bringen Sie erstmal Ordnung ins Icon-Chaos. Anschließend rücken Sie Design-Langweilern mit eigenen Themes, Icons oder Cursor-Symbolen zu Leibe. Oder Sie wechseln gleich zum 3D-Desktop . Wir zeigen Ihnen noch viel mehr Tools, meist Freeware, die Ihren Desktop aufpeppen:

Desktop aufpeppen mit kostenlosen Tools

Bringen Sie Ordnung ins Chaos und Farbe ins Grau. Individualisieren Sie Ihren Desktop mit kostenlosen Tools. Schluss mit langweiligem Einheitsbrei. Actual Multiple Monitors

Benutzen Sie zwei oder mehrere Monitore und ärgern sich über unzureichende Einstell-Möglichkeiten bei Windows? Actual Multiple Monitors ergänzt viele fehlende und nützliche Funktionen. Rainmeter

Mit Rainmeter lassen sich einige informative Statusanzeigen im schicken Design auf dem Desktop einblenden. Wunderschöne Desktop-Hintergründe

HDR-Fotos sind Bilder mit hohem Kontrastumfang. Mit ihrer Farben- und Detailpracht eignen sich HDR-Bilder für den Desktop. Wir präsentieren Ihnen wunderschöne HDR-Bilder, die Sie auch als Wallpaper verwenden können. BgInfo

Das Systeminformationstool BgInfo zeigt Ihnen ausgewählte Informationen zu Ihrem Rechner und dem Netzwerk auf dem Desktop an. CursorFX

Die Freeware CursorFX von Stardocks bietet Ihnen neue Designs für Ihren Mauszeiger an. Zahlreiche im Web erhältliche Cursor-Pakete erweitern das Tool. Dexpot

Dexpot erstellt virtuelle Desktops, ähnlich wie Virtual Desktop Manager. Dexpot bietet hierbei aber noch einige zusätzliche Funktionen. Zum Beispiel verwaltet das Tool nicht nur vier, sondern bis zu 20 virtuelle Desktops. DIManager

Der kostenlose Desktop Icon Manager DIManager X ist ein hilfreiches Tool, das die Position der Desktop-Icons speichert und bei Bedarf - etwa nach einer mehrfachen Änderung der Bildschirmauflösung oder einer Neuinstallation - wiederherstellen kann. Launchy

Mit der Open-Source Freeware Launchy können Sie Ihre Ordner, Programme, Dokumente und Multimediadateien in einer praktischen Schnellstartleiste öffnen, ohne vorher danach auf der Festplatte suchen zu müssen. RocketDock

Die kostenlose Taskleiste RocketDock bringt Ihnen mit den animierten Icons ein wenig Mac-Feeling auf Ihren Windows-Rechner. Stardock Fences

Die Entwickler von Stardock haben mit Fences ein cleveres Gratis-Tool zum Download freigegeben, das für einen ordentlichen Desktop sorgen soll. Mit Fences können Sie Bereiche auf dem Desktop "einzäunen" und damit Desktop-Objekte organisieren. DesktopOK

Wenn Sie die Positionen auf Ihrem Desktop nicht von Programmen und Änderungen an der Auflösung beeinflussen lassen wollen, können Sie DesktopOK verwenden. Start 10

Das Programm Start 10 installiert ein alternatives Startmenü für Windows-10-User in dem bekannten Stil von Windows 7. Classic Shell

Viele Anwender vermissen das altbekannte Startmenü und den Startbutton bei Windows 8. Classic Shell stellt das Startmenü wieder her. Zudem rüstet das Open-Source-Tool zahlreiche andere Windows-Funktionen nach. DisplayFusion

Die Freeware DisplayFusion verspricht, Ihren alltäglichen Umgang mit mehreren Bildschirmen durch zahlreiche nützliche Features zu erleichtern. Start Menu Reviver

Start Menu Reviver bringt das alte Startmenü mit Startbutton zurück und integriert zusätzlich das Metro-Design und die -Apps von Windows 8 für einen modernen Look. Es verschönert aber auch Windows 7.

Doch der Desktop muss nicht nur hübscher werden. Mit Tools wie BgInfo wird er sogar informativ. Im Hintergrund blenden Sie Infos zur Hardware, zu Windows oder dem Netzwerkstatus ein. Diese Text-Informationen heben Sie je nach Wallpaper und Lust und Laune hervor oder kaschieren Sie eher unauffällig. Das praktische Tool Launchy beispielsweise findet Daten blitzschnell über eine Schnellstartleiste. Und RocketDock holt ein Fünkchen Mac-Design auf den Windows-Rechner - ganz ohne Mac OS.

Überaus praktisch ist auch Stardock Fences. Das kleine Freeware-Programm erschafft eingezäunte Bereiche (daher der Name; Fences = Zäune) auf dem Desktop. Deren Transparenz und Farbe dürfen Sie per Schieberegler an das Wallpaper anpassen. Und in diese Fences legen Sie thematisch sortiert Desktop-Verknüpfungen und Dateien auf dem Desktop ab. So finden Sie beispielsweise Photoshop schnell im Fence „Bildbearbeitung“ und die neulich erstellte Excel-Tabelle flott in „temporäre Dokumente“. Die Benennung und Sortierung ist komplett Ihnen überlassen. Weiterer Vorteil: Sie können komplette Fences mit allen enthaltenen Dateien auf dem Desktop umherschieben und neu anordnen. Und per Doppelklick auf eine freie Stelle des Desktops blenden Sie alle Fences samt Icons aus und genießen Ihren Desktop-Hintergrund. (PC-Welt)