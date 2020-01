Für SAP-Kunden dreht sich derzeit alles darum, mit den eingesetzten - oder auch einzusetzenden - SAP Business-Lösungen den digitalen Reifegrad des eigenen Unternehmens zu steigern.

Damit dies gelingt, ist auch der Walldorfer Software-Konzern aufgefordert, den einen oder anderen Stein in die richtige Richtung zu drehen: Dazu zählen der Umgang mit der Dualität von On-premises- und Cloud-Lösungen, Investitionssicherheit und realistische Migrationsstrategien sowie die nahtlose Integration von SAP-Lösungen auf technischer und semantischer Ebene.

Mit diesen Fragen werden sich deshalb auch die Teilnehmer der 18. DSAG-Technologietage 2020 beschäftigen, die am 11. und 12. Februar 2020 im Mannheimer Congress Center Rosengarten unter dem Motto "Digitalisierung hat viele Seiten. Auf den richtigen Dreh kommt es an" stattfinden.

Fujitsus Antwort auf aktuelle digitale Herausforderungen

Die DSAG ist die meinungsführende und einflussreichste Interessenvertretung für SAP-Anwender mit mehr als 53.000 Mitgliedern aus rund 3.000 Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Im Rahmen der DSAG Technologietage werden in Keynotes und Arbeitskreisen die SAP-Themen behandelt, die von Interesse für die SAP-Kunden sind. In der begleitenden Ausstellung gibt es Möglichkeiten zum Dialog mit den Sponsorenunternehmen, zu denen seit Jahren auch Fujitsu zählt.

In diesem Jahr ist Fujitsu gemeinsam mit NetApp als Sponsor der Veranstaltung in Mannheim mit Messestand und Expertise vertreten, zu der über 2.000 SAP-Anwender erwartet werden. Erfahrungsgemäß sind bei den Technologietagen auch viele IT-Infrastruktur-Interessierte zu Gast.

Mit seinen PRIMEFLEX Lösungen in Kombination mit der FUJITSU Hybrid Cloud for SAP Solutions bietet Fujitsu eine klare Antwort auf die Frage der Dualität von On-premises- und Cloud-Lösungen an. Außerdem zeigt der IT-Lösungsanbieter mit XpressWay for SAP Transformation eine realistische Migrationsstrategie mit pragmatischen und automatisierten Ansatz zur S/4HANA Transformation auf.

Fujitsu auf den 18. DSAG-Technologietagen 2020

Event Homepage inklusive Anmeldeseite: https://www.dsag.de/techtage

Standplatzierung: Stand 31 auf Ebene 2, Congress Center Rosengarten Mannheim

Konferenzzeiten

Dienstag, 11.02.2020: 08.00 - 23.00 Uhr

Mittwoch, 12.02.2020: 08.00 - 16.00 Uhr

Portfolio Marketing SAP Central Europe:

Antje Castioni, +49 171 7668806, Antje.Castioni@ts.fujitsu.com

Business Development, Technical Presales, Products, Central Europe:

Jörg Niopek, +49 171 8641514, Joerg.Niopek@ts.fujitsu.com