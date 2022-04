In einem am 29. März veröffentlichten Blog-Beitrag erklärt GitHub, dass sich interessierte Visual Studio-Anwender auf die Warteliste setzen lassen können, um die Technical Preview von GitHub Copilot zu erhalten, bevor sie die Visual-Studio-2022-Erweiterung installieren können. "Die Plätze sind zwar begrenzt, aber wir nehmen weitere Entwickler in die Vorschau auf, da wir die Kapazität des Dienstes erhöhen", schreibt Martin Woodward, Director of Developer Relations bei GitHub und erklärt den Entwicklern im oben genannten Blog auch das technische Vorgehen nachdem sie einen Zugang erhalten haben.

GitHub Copilot, ist ein KI-basierter Programmierassistent, der vergangenes Jahr Jahr von GitHub und OpenAI eingeführt wurde. Das Tool schlägt dem Programmierer automatisch Code vor, von dem es denkt, dass die Zeilen zum geplanten Coding passen könnten. Der Entwickler kann die Vorschläge dann akzeptieren oder ignorieren. GitHub Pilot basiert auf dem OpenAI Codex AI-System, das auf öffentlich verfügbaren Quellcode und Natural Language trainiert wurde.

GitHub Copilot ist umstritten

Auch wenn der GitHub Copilot Entwicklern das Leben leichter machen soll, ist er durchaus nicht unumstritten. Die Free Software Foundation (FSF) hatte bereits im Juli 2021 in einem Blog Post massive Kritik geäußert: "Wir sehen, dass die Verwendung von freilizenzierter Software durch Copilot viele Auswirkungen auf einen großen Teil der freien Software Community hat", so die Foundation. Aus Sicht der FSF sei das Tool in seiner jetzigen Form inakzeptabel und ungerecht. Zum einen stellte sie in Frage, ob das Training des Modells auf öffentlichen Quellcode-Respositories eine Urheberrechtsverletzung darstellt und ob es gegen GPL-lizenzierte Werke verstößt. Zudem beschwerte sich FSF darüber, dass GitHub Copilot die Ausführung von Software voraussetze, die nicht frei verfügbar ist (Visual Studio oder Teile von Visual Studio Code).

Für Visual-Studio-Benutzer bittet GitHub um Feedback zu Copilot, insbesondere in Bezug auf .NET-Sprachen. Den Benutzern wurde geraten, Unit-Tests mit ihren bevorzugten Frameworks zu schreiben oder Copilot bei der Implementierung neuer Methoden zu unterstützen. Je spezifischer die Code-Kommentare sind, desto besser kann Copilot Code erstellen, der den Absichten eines Entwicklers entspricht, so GitHub. GitHub Copilot ist auch als Erweiterung für Neovim, JetBrains und Visual Studio Code verfügbar. (bw)

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag der Computerwoche-Schwesterpublikation Infoworld.