Der deutsche Mittelstand wird in Sachen Digitalisierung häufig als rückständig angesehen. Wie eine aktuelle Studie von Kyndryl zeigt, wird eine solche Pauschalisierung den kleinen und mittelgroßen Unternehmen jedoch nicht gerecht. So sieht die große Mehrheit der 512 Befragten einen akuten Handlungsbedarf bei der Modernisierung ihrer IT. Lediglich 23 Prozent verneinten dies und 7 Prozent machten keine Angabe.

Ganz oben auf der To-Do-Liste steht dabei wenig überraschend das Thema IT-Security mit 41 Prozent. Nur fünf Prozent sehen hierbei keinen Modernisierungsbedarf. Mehr als ein Viertel der Umfrageteilnehmer (27 Prozent) gab an, dass ihr Unternehmen dringend im Bereich Cloud aktiv werden müsste. Weitere Bereiche, in denen eine IT-Modernisierung laut den Umfrageteilnehmern Not täte, sind Storage (15 Prozent), Compliance (13 Prozent) und Mainframe (9 Prozent).

Diese Prioritäten spiegeln sich auch im Investitionsverhalten und -tempo wider: So laufen die Modernisierungen im Bereich IT-Security bei den meisten Unternehmen, die hier akuten Handlungsbedarf sehen, entweder bereits oder verzögern sich leicht bis Ende 2024 (jeweils 32 Prozent). Bei den Unternehmen, die das Thema Cloud (stärker) angehen wollen, planen 49 Prozent der Befragten noch für dieses Jahr Modernisierungen - 20 Prozent der Unternehmen erneuern bereits ihre IT-Infrastrukturen.

Der Bedarf ist da, aber...

Wie die Werte zeigen, sieht der Mittelstand durchaus Handlungsbedarf. Allerdings gibt es eine Vielzahl von Hürden, die es den Unternehmen schwer machen, Bereiche wie IT-Security oder Cloud zu modernisieren. Dazu zählen die Befragten insbesondere:

die hohen Kosten (43 Prozent),

fehlendes Fachpersonal (32 Prozent),

den hohen Aufwand im Unternehmen (29 Prozent),

die mangelnde Expertise der involvierten Mitarbeitenden (25 Prozent),

die zunehmenden Regulierungen (22 Prozent) sowie

eine fehlende, übergreifende Strategie für die IT-Modernisierung (20 Prozent).

Aufschub ist keine Option

Fehlendes Fachpersonal und mangelnde Expertise werden vor allem im Bereich IT Security als eine große Herausforderung wahrgenommen. 26 Prozent der Befragten geben sogar an, dass damit die Risiken durch Cyberangriffe für ihr Unternehmen steigen, weil sie sich nicht ausreichend schützen können.

Um trotz Fachkräftemangel bei der IT-Modernisierung auf Kurs zu bleiben, setzt ein Drittel der Befragten auf die interne Weiterbildung von Teams und Spezialisten. 25 Prozent möchten sich stärker auf die Unterstützung durch externe Dienstleister verlassen. Weitere Maßnahmen sind der verstärkte Einsatz von Technologien wie künstlicher Intelligenz (24 Prozent) und Automatisierung (22 Prozent) sowie höhere Investitionen in Recruiting (22 Prozent) und Employer Branding (13 Prozent).

"Aufgeben ist keine Option", kommentiert Stephan Hierl, CTO bei Kyndryl Deutschland, die Ergebnisse. Besonders KI sei eine Chance für einen grundlegenden Kulturwandel, um die historisch gewachsenen Silos zu durchbrechen und die IT-Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. "Die Herausforderungen mögen zwar groß sein - die Chancen sind es aber auch", so Hierl.

Im Rahmen der Studie wurden im April 2024 insgesamt 512 deutsche Entscheider aus verschiedenen Branchen befragt. Rund ein Drittel davon kam aus Kleinst- und Klein-Unternehmen (bis zu 49 Beschäftige), zwei Drittel aus Großunternehmen (über 249 Beschäftigte).