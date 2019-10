Die neue Arbeitswelt zeichnet sich aus durch neue Arbeitsmodelle, wie Homeoffice oder flexible Arbeitszeiten. Innovative Technologie und mitarbeiterfreundliche Arbeitsmodelle steigern die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Denn zufriedene Mitarbeiter sind das wichtigste und wertvollste Asset in jedem Unternehmen.

ServiceNow hat sich das Ziel gesetzt, eine Welt zu schaffen, in der Arbeit weniger Arbeit macht, damit Menschen produktiver, sinnvoller und vor allem zufriedener arbeiten können.

Einer der wichtigsten Aspekte: Gleichberechtigung

Viele Unternehmen haben das bereits erkannt und auf der Grundlage von Technologie eine neue Mitarbeitererfahrung geschaffen. Der vielleicht wichtigste Aspekt von New Work wird dabei aber manchmal übersehen: Es geht um Diversität, Inklusion und Chancengleichheit. Darauf legen wir bei ServiceNow höchsten Wert. Gleichberechtigung ist ein Muss und sollte alle im Unternehmen umfassen - egal, ob Menschen mit Behinderung, Mitarbeiter aus anderen Kulturen oder (schwangere) Frauen.

Die Geschichte unserer neuen Kollegin Cindy Scharlock ist hier sicher ein gutes Beispiel. Dazu gehört für uns, noch mehr Frauen in Führungspositionen zu entwickeln und internationale Kollegen zu integrieren. Nur wenn alle drei Aspekte - innovative Technologie, neue Arbeitsmodelle und echte Gleichberechtigung - ineinandergreifen und vorangetrieben werden, wird die Zukunft der Arbeit eine gute und tragfähige Zukunft sein. Dann können Unternehmen von ausgezeichneter Mitarbeitererfahrung sprechen.

Unsere Vision der Arbeitswelt zeigen wir auf der Now at Work. Tijen Onaran, Moderatorin und CEO von Global Digital Woman, wird das Event gemeinsam mit mir eröffnen. Sie steht wie keine andere für die weibliche Energie in digitalen Führungspositionen und verkörpert damit die Vision von ServiceNow. Denn mit Global Digital Women engagiert sie sich für die Vernetzung und Sichtbarkeit von Frauen in der Digitalbranche.

Motivationsstrategien aus der Praxis

Ein weiteres Highlight wird der Vortrag von Steffen Kirchner sein. Der Motivationsexperte und Bestsellerautor hat nach seiner Tenniskarriere bereits Spitzensportler wie Fabian Hambüchen betreut. Auf der Now at Work wird er praxiserprobte Strategien vermitteln, die Menschen und Unternehmen nachweisbar erfolgreicher machen. Abgerundet wird das Programm durch Vorträge unserer Kunden, Einblicke in kommende Innovationen von ServiceNow und einen Blick in unseren Innovation Hub, der Besucher mithilfe von 'Augmented' Reality in die Arbeitswelt der Zukunft versetzt.

Sie sehen: Auch bei der Now at Work greifen alle Themen der Arbeitswelt ineinander. Bei allem muss jedoch der Mensch im Mittelpunkt stehen. Nur dann kann die Technologie ihr volles Potenzial ausschöpfen und schließlich zu zufriedenen Mitarbeitern und am Ende zum maximalen Unternehmenserfolg führen.