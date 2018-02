Omnichannel-Kundeninteraktion in Echtzeit ist 2018 keine Option mehr, sondern ein Muss. Unternehmen, die die Customer Journey nicht konsequent analytisch steuern, nutzen das Geschäftspotenzial nicht aus und riskieren damit Marktanteile. Kunden denken jedoch nicht in Kanälen, wenn sie mit Unternehmen kommunizieren. Sie nutzen Website, Callcenter oder Ladengeschäft intuitiv und nach Bedarf. An all diesen Touchpoints werden wertvolle Daten generiert, die Unternehmen zusammenführen und interpretieren müssen, um ein Gesamtbild vom Kunden zu schaffen - und damit nicht zuletzt eine optimale Customer Experience.

Benötigt wird dafür eine zentrale Entscheidungslogik, die nicht zwischen digitalen und traditionellen Kanälen oder zwischen Marketing, Vertrieb und Service differenziert. Denn nur in einer Gesamtsicht lassen sich Account-Informationen (E-Mail, Social-Media-Profil, Website-Login, Mobile, Treuekarte) zusammenführen und sicherstellen, dass man es bei Peter Schmidt wirklich immer mit der gleichen Person zu tun hat. Und Herr Schmidt erhält ein konsistentes Markenerlebnis - egal, mit welchem Ansprechpartner und über welchen Kanal er interagiert.

Die Herausforderung wächst noch, da angesichts von Entwicklungen wie IoT und Sensordaten immer neue Kommunikationskanäle hinzukommen. So wird beispielsweise im Zusammenhang mit dem Connected Car das Auto zu einem zusätzlichen Touchpoint zwischen Unternehmen (Autohersteller, Kfz-Versicherung oder Drittparteien) und Verbraucher. Daten zum Fahrverhalten können beispielsweise als Grundlage für maßgeschneiderte Versicherungstarife dienen oder Geodaten für personalisierte Angebote, die den Verbraucher im richtigen Moment erreichen (wenn der Inhaber einer Treuekarte zum Beispiel gerade auf den Parkplatz des herausgebenden Supermarktes fährt). Über Beacon-Technologie lässt sich wiederum feststellen, wie sich ein Kunde im Geschäft bewegt. Steht er vor dem Cornflakes-Regal und kann sich nicht entscheiden, kann man ihm per Push-Nachricht mitteilen, dass er 15 Prozent Preisnachlass auf ein bestimmtes Produkt bei einem Kauf innerhalb der nächsten 15 Minuten bekommt.

Online- und Offline-Informationen zusammenbringen

Viele automatisierte Kaufempfehlungen sind bislang nicht wirklich überzeugend - etwa das übliche "Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch xy gekauft". Warum? Der Online-Händler verwendet für diese Empfehlungen ausschließlich Daten seiner eigenen Website. Einzelhändler haben dagegen auch Offline-Informationen wie Bon- oder Bewegungsdaten - und damit einen umfassenderen Blick auf den Kunden und eine bessere Entscheidungsbasis. Ein Beispiel: Wenn ein Kunde mit Treuekarte an der Kasse im Supermarkt bezahlt, kann er personalisierte Angebote auf dem Kassenbon mit ausgedruckt erhalten, die auf seinem (bisherigen) Online-Shopping-Verhalten basieren.

Datenschutzkonform und relevant

Noch komplizierter wird das Thema spätestens ab dem 25. Mai durch die restriktiven Richtlinien der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Den meisten Unternehmen ist der Ernst der Anforderungen bewusst - jetzt geht es vor allem darum, wie diese umgesetzt werden. Und da herrscht bei vielen noch Nachholbedarf. Eine SAS Studie zur DSGVO-"Fitness" von Unternehmen hat gezeigt, dass gerade einmal 45 Prozent einen konkreten Plan für die Umsetzung der Vorschriften haben. Und selbst diejenigen, die einen Plan haben, sind sich nicht sicher, ob die Maßnahmen ausreichend sind. Dabei hat die DSGVO auch positive Seiten: die Chance auf Verbesserung der IT-Kompetenz, Image-Aufwertung und Steigerung der Kundenzufriedenheit und -treue, wenn die Verbraucher ihre Daten in "guten Händen" wissen. Wenn der Kunde also einen Mehrwert oder Nutzen erkennt, hat er kein Problem damit, dass seine Daten verwendet werden.

Trotzdem: Der "gläserne" Kunde ist nicht das Ziel. Unternehmen müssen die Informationen, die sie erhalten, analysieren, um zu gewährleisten, dass die Kommunikation mit dem Kunden relevant ist. Der größte Fehler, den Unternehmen machen können, ist nicht-relevante Kommunikation, denn der Kunde erwartet personalisierte Angebote, wenn er schon seine Informationen zur Verfügung stellt.

Fazit

Alle Unternehmen behaupten heute, kundenzentrisch zu arbeiten. Doch die Realität sieht anders aus. Immer noch wird viel zu oft in Silos und Kanälen gedacht, statt den Kunden ganzheitlich zu betrachten. Dazu kommt oft noch ein Mangel an analytischem Know-how. Für eine durchgängige Customer Journey und eine relevante Ansprache braucht man schon ein gewisses Maß an Daten. Das alleine aber reicht nicht, wenn man nicht weiß, wie diese Daten zu interpretieren sind.

Wie Unternehmen ihre Kundenbindung mit einer konsistenten, passgenauen Botschaft über alle Kanäle hinweg verbessern, zeigt das SAS Forum Deutschland am 20./21. Juni 2018 in Bonn unter anderem anhand zahlreicher Best-Practices-Vorträge.