Syslog - Datenpunkte sammeln und auswerten Eine Neuheit im Bereich Security Analytics für Printer stellt HP am 28.11.2019 in Frankfurt beim Deutschen Bankingclub vor. Es handelt sich um eine Syslog-Lösung für Printer, die alle sicherheitsrelevanten Ereignisse (LogEvents) an den Endpunkten erfasst. Damit erhält das Sicherheitsteam viel mehr und vor allem relevante Informationen, um die Natur des Angriffs und das damit verbundenen Sicherheitsrisiko einschätzen zu können. Es kann Cyberangriffe früher erkennen und klassifizieren und besser entscheiden, welche Maßnahmen notwendig sind, um die Sicherheit zu gewährleisten. Weitere Informationen und Details zu dieser innovativen Lösung vermitteln die HP-Experten Stefan Dydak und Michael Gieseke. Jetzt Ticket sichern