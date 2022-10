Bezüglich des Broadcom-VMware-Übernahme-Deals gibt es seitens Marktexperten und Kunden viel Zähneknirschen und Besorgnis darüber, wie das fusionierte Unternehmen künftig aussehen wird - und welche Folgen das für die Kunden haben wird, speziell mit Blick auf mögliche Preiserhöhungen.

Um die Bedenken zu zerstreuen, konkretisiert Hock Tan, President und CEO von Broadcom, nun im Rahmen eines Blogbeitrags die Vision hinter dem Übernahme-Blockbuster und adressiert dabei auch die Furcht vor Preiserhöhungen.

In his latest blog, @Broadcom President and CEO Hock Tan addresses topics that are top of mind for customers as it relates to @VMware.



Learn more: https://t.co/ZSPTID1DAI



Key Info: https://t.co/t7NUz9CH9g pic.twitter.com/t0VVEO8OUu — VMware News (@vmwarenews) October 26, 2022

"Langfristiger Mehrwert, ohne die Preise zu erhöhen"

Dabei betont der Broadcom-CEO ausdrücklich, dass der Fokus nicht auf Preiserhöhungen liege: "VMware entwickelt Technologien für die Zukunft und adressiert einen wachsenden Markt. Der Business Case von Broadcom für diese Transaktion fußt auf der Fokussierung auf das Geschäftsmodell, der Steigerung der F&E und der Umsetzung, damit die Kunden den Wert des gesamten Portfolios an innovativen Produktangeboten erkennen - nicht auf Preiserhöhungen", schreibt Tan. Nach Abschluss der Transaktion werde Broadcom in die Produkte von VMware investieren und sie innovativ gestalten, um das Geschäft weiter auszubauen, anstatt möglicherweise die Preise zu erhöhen.

Dabei betont der Manager auch die langfristigen Pläne seines Unternehmens: "Unser Status als globaler Technologieführer basiert nicht auf der Übernahme bestehender Produkte und der Erhöhung ihrer Preise, sondern auf der Entwicklung und kontinuierlichen Verbesserung von Technologien und Produkten, die den Kunden einen klaren Mehrwert bieten", konstatiert Tan. "Dieser langfristige Mehrwert für die Kunden und Investitionen in optimierte, kundenorientierte Forschung und Entwicklung ermöglicht uns, innovativ zu sein, zu skalieren und bessere Produkte anzubieten, ohne die Preise zu erhöhen."

VMware-Kauf treibt Multi-Cloud-Vision

Eine weitere Sorge, die von einigen Branchenbeobachtern geäußert wird, steht im Zusammenhang damit, wie Broadcom im Bereich (Multi-)Cloud agieren wird - insbesondere, wenn VMware neue Pakete entwickelt, wie etwa die neuen Multi-Cloud-Produkte, die auf der VMware Explore 2022 vorgestellt wurden.

Wie Broadcom-CEO Hock Tan schreibt, seien die Kunden von der Multi-Cloud-Vision von Broadcom und VMware begeistert. Nach Abschluss der Übernahme werde Broadcom in der Lage sein, diese Vision zu implementieren, während VMware die Dynamik in diesem Bereich weiter erhöhe. "Broadcom hat schon vor einiger Zeit erkannt, dass die Zukunft der Unternehmens-IT in der Multi-Cloud liegt. Das ist einer von vielen Gründen, warum die Broadcom-Lösungen VMwares Multi-Cloud-Bemühungen über private, öffentliche, Edge- und Souvereign-Clouds hinweg, gut ergänzen. Es ist ganz klar, dass auch unsere Kunden diese Denkweise bereits angenommen haben", meint Tan.

Ähnlich begeistert seien die Kunden darüber hinaus von VMwares Dynamik im Bereich der Cloud-nativen Anwendungen: "Indem wir unseren Kunden die Umgebung und die praktische Anleitung zur Verfügung stellen, um Cloud-native Anwendungen schnell zu entwickeln und ihre Teams auf diesem Weg weiterzubilden, kann die Kombination aus Broadcom und VMware ihnen helfen, ihr Geschäft voranzutreiben."

"Kunden sollten sich auf Broadcom verlassen können"

Tan geht in seinem Blogbeitrag auch darauf ein, welche Rolle das Tanzu-Produktportfolio für die Applikationsentwicklung im fusionierten Unternehmen spielen soll: "Viele Kunden und Partner fragen mich, wie ich das VMware-Tanzu-Portfolio und das zukünftige Engagement von Broadcom im Tanzu-Geschäft sehe. Ich betrachte Tanzu als strategischen Teil des VMware-Softwareportfolios und das wird auch so bleiben, wenn wir uns innerhalb von Broadcom weiterentwickeln. Wenn Kunden über zukünftige Investitionen in Cloud-native Anwendungen und den Bereich der modernen Anwendungsentwicklung nachdenken, sollten sie sich auf das Engagement von Broadcom verlassen können."

Broadcom hatte Ende Mai 2022 angekündigt, VMware für rund 61 Milliarden Dollar zu übernehmen. Wie unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, soll Broadcom versucht haben, die kartellrechtliche Genehmigung der Europäischen Union zu beschleunigen. Mit dem Abschluss des Broadcom-VMware-Übernahmedeals ist jedoch nicht vor 2023 zu rechnen.

"Die Dinge sind auf dem richtigen Weg", ließ VMware-CEO Raghu Raghuram auf der Explore 2022 durchscheinen: "Die behördlichen Genehmigungen sind in Arbeit und wir arbeiten mit dem Broadcom-Team zusammen, um die Tiefe und Breite unseres Geschäfts und Produktportfolios zu vermitteln. In der Zwischenzeit agieren wir als völlig unabhängiges, eigenständiges Unternehmen mit einer eigenen Ausführungsschiene und Strategie." (fm)

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation Network World.