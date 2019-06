In einem IT-Arbeitsmarkt mit nahezu Vollbeschäftigung bringt das Schalten von Stellenanzeigen nur noch mäßigen Erfolg. Klassisches Recruiting mittels "Post and pray" ist tot. Stattdessen wird es immer wichtiger, eine schlagkräftige Arbeitgebermarke aufzubauen. Diese braucht für die zu rekrutierenden Zielgruppen eine hohe Sichtbarkeit, Attraktivität, sprich echte Relevanz. Um das zu erreichen, ist von Unternehmen zunehmend Kreativität gefordert.

Von der Direktansprache via Suche auf Social-Media-Plattformen (Active Sourcing), über Spaß- und Erlebnis-lastige sogenannt Recruitainment-Events, für die zu begeisternden Zielgruppen wertvolle Sponsoring-Aktivitäten, kreativen Kennenlern-Formaten, bis hin zum internen Kollegen-Empfehlungsprogramm - all das muss ein Arbeitgeber in seine Überlegungen einbeziehen, will er die begehrte Spezies der IT-Experten ins Unternehmen holen. Im Recruiting-Mix findet sich eine große Bandbreite an Maßnahmen - und für alle ist eine besondere Expertise notwendig; zumindest hilfreich.

Ein Trend ist dabei eindeutig ersichtlich: Möglichst frühzeitig in den persönlichen Kontakt treten! Denn Bewerber wollen kein langatmiges und oberflächliches Marketing-Bla-Bla oder Arbeitgeberwerbung. Sie wollen Informationen und Menschen im Unternehmen authentisch erleben. Ganz wichtig dabei: Die vom Arbeitgeber im Rahmen des Employer Brandings versprochenen Aussagen zu seiner Marke sind im Alltag auch tatsächlich einzuhalten. Dazu ist nicht selten ein deutlicher Kulturwandel im Unternehmen notwendig. Neben der digitalen Transformation in den Kerngeschäftsfeldern wird somit auch massiv die Unternehmenskultur verändert. Menschen arbeiten nicht nur IM Unternehmen. Sie arbeiten immer häufiger zusätzlich AM Unternehmen.

Ziel ist die Schaffung einer offen, kommunikativen und somit an die Märkte anschlussfähige Kultur. Unternehmen werden damit letztlich als Arbeitgeber nicht nur (noch) attraktiver. Auch Mitarbeiter können die Rolle als ganzheitliche Markenbotschafter mit viel Freiraum zum Gestalten deutlich leichter einnehmen.

Das Programm des Business Frühstücks

In seinem Vortrag am 2. Juli erhalten die Zuhörer vom erfahrenen Datev-Personal und engagierten Blogger Stefan Scheller ehrliche und durchaus selbstkritische Einblicke in das IT-Personalrecruiting seines Arbeitgebers. Das komplette Programm dieses Business-Frühstücks sieht so aus:

9.00 - Anmeldung, Frühstück

9.30 - Begrüßung Hans Königes, Ressortleiter Jobs & Karriere COMPUTERWOCHE, CIO Magazin

9.35 - Dr. Peter Littig, Dekra Akademie: Vorstellung Dekra Arbeitsmarkt-Report mit dem Schwerpunkt Software-Entwickler

10.05 - Stefan Scheller: Praxisbeispiel Datev - Wie sich das Recruiting von IT-Experten verändert hat

10.35 - Was verdienen Entwickler, Zahlen aus der aktuellen CW-Gehaltsstudie, Hans Königes

10.45 - Fragen/Networking

Die Veranstaltung wendet sich in erster Linie an Personaler, an Fach- und Führungskräfte, die Entwickler einstellen und sich darüber informieren, aber auch mit Kollegen austauschen wollen - wenn es um Trends und auch Herausforderungen in diesem Arbeitsmarkt geht. Die Veranstaltung findet in der Lyonel Feiningerstr. 26, 80807 München, statt. Anmeldung am besten über Sandra Machnik (smachnik@idg.de), Telefon 089/936086-733 oder auch Hans Königes (hkoeniges@idg.de), Telefon 089/36086-261. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen sicherlich interessanten Gedankenaustausch.