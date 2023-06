Data-Lakehouse-Anbieter Databricks hat bekanntgegeben, den Large-Language-Model-Spezialisten MosaicML ("Dolly") zu übernehmen. Mit dem Deal, dessen Gesamtvolumen bei 1,3 Milliarden Dollar liegt, will Databricks sein Angebot im Bereich Generative AI erweitern. Ganz konkret sollen die Modell-, Trainings- und Inferenzfunktionen von MosaicML künftig in Databricks Lakehouse-Plattform integriert werden.

