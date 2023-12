Ob digitale Geschäftsmodelle, eine bessere und individuellere Kundenansprache oder Prozessverbesserungen: Daten bilden das Fundament für Kundenzentrierung, intelligente Automatisierung und neue Geschäftsfelder. Dazu kommt, dass der mittlerweile hohe Reifegrad von künstlicher Intelligenz die Arbeitswelt durch die Fortschritte von generativer KI massiv und nachhaltig verändert. Die große Herausforderung besteht für Unternehmen und Behörden derzeit darin, ihre Prozesse und Arbeitsweisen entsprechend anzupassen und vor allen aus den gesammelten Daten echte Mehrwerte zu erzielen.

Beratungs- und IT-Dienstleister spielen bei der Entwicklung und Umsetzung von Datenstrategien eine wichtige Rolle, stellt das Research- und Analystenhaus Lünendonk fest. In seiner Erstauflage der Studie "Der Markt für Data & Analytics Services" vermessen die Analysten den D&A-Markt und geben neben Entwicklungen und Trends einen Überblick über die führenden Dienstleister.

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach Data & Analytics Services kontinuierlich gestiegen. Das Thema zählt seit Jahren laut Lünendonk zu den Top-5-IT-Investitionsfeldern von Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Für die Jahre 2024 und 2025 werden laut Lünendonk-Studie 2023 "Der Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland" 56 Prozent der Unternehmen einen Investitionsschwerpunkt auf Data & Analytics (D&A) legen. Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage erzielten die IT-Dienstleister in Deutschland im Jahr 2022 mit Data & Analytics Services einen durchschnittlichen Umsatzanteil von 9,6 Prozent.

Aufbau datengesteuerter Organisationen braucht externe Unterstützung

Aus Kundensicht können die zahlreichen Anforderungen beim Aufbau einer datengesteuerten Organisation oftmals nicht aus eigener Kraft gestemmt werden. Es mangelt vor allem an Fachkräften und Erfahrungswerten in D&A-Technologien. Externe Dienstleister spielen also eine sehr wichtige Rolle und Lünendonk hat analysiert, was den Kunden bei der Auswahl von D&A-Dienstleistern wichtig ist.

Einer klaren Mehrheit der befragten Anwenderunternehmen (87 Prozent) legt bei der Auswahl von Dienstleistern vor alle Wert darauf, dass diese in der Lage sind, Projekte End-to-End zu planen und umzusetzen. Außerdem sollen sie Fähigkeiten in den Bereichen Data Strategy, Data Engineering und Data Operations mitbringen und Services orchestrieren können. Anbieter, die als Full-Service-Dienstleister agieren können und in der Lage sind, mehrere D&A-Disziplinen zu einem End-to-End-Service zu kombinieren, werden für die Kundenunternehmen im Zuge des hohen Umsetzungsdrucks bei der digitalen Transformation daher zu wichtigen strategischen Partnern.

D&A-Projekte - die Grenzen zwischen der Servicekategorien verschwimmen

Die Lünendonk-Studie "Der Markt für Data & Analytics Services in Deutschland" widmet sich neben den aktuellen Marktveränderungen rund um den Aufbau von datengesteuerten Organisationen vor allem denjenigen Full-Service-Dienstleistern, die in der Lage sind, D&A-Projekte in einem End-to-End-Ansatz umsetzen. Dazu kommt es aus Sicht der Analysten darauf an, signifikante Umsätze in den Segmenten "Data Strategy", "Data Engineering Services" sowie "Data Operation Services" zu erzielen.

Zur Vermessung des Marktes wurden zwei Darstellungen gewählt: Lünendonk-Liste und Lünendonk-Portfolio. Für die Studie wurden sowohl D&A-Spezialisten als auch Beratungsgeneralisten betrachtet, wobei es bei Letzteren wichtig war, dass sie deutlich mehr als zehn Prozent ihrer Gesamtumsätze in Deutschland mit D&A-Services erzielen. So kamen die in diese Studie einbezogenen Management- und IT-Beratungen auf einen durchschnittlichen Umsatzanteil mit D&A-Services von 16,3 Prozent im Jahr 2022.

Das sind die führenden D&A-Dienstleister in Deutschland

Zur Einordnung der Platzierungen im Lünendonk-Portfolio ist es zunächst wichtig festzuhalten, dass alle hier aufgeführten Dienstleister aufgrund ihres Portfolios in der Lage sind, D&A-Projekte umzusetzen. Sie unterscheiden sich allerdings neben ihrer Größe und Fokussierung auf D&A-Services vor allem in ihrer thematischen Tiefe und Breite, Innovationsstärke, Technologiepartnerschaften und Internationalität.

Die Marktführer

Eine überdurchschnittliche Marktrelevanz wie auch D&A-Portfoliobreite und -tiefe weisen sechs Unternehmen aus. Während im Leader-Bereich mit Accenture, Adesso, Capgemini, Deloitte und PwC fünf international agierende Dienstleistungskonzerne vertreten sind, ist Infomotion der einzige D&A-Spezialist. Die Frankfurter erzielen mit rund 500 Mitarbeitenden einen Deutschland-Umsatz von etwa 70 Millionen Euro und sind auf den deutschen Markt fokussiert. Aber auch Adesso hat in den letzten Jahren den D&A-Bereich konsequent auf- und ausgebaut und setzt stark auf den Trend zu Datenprodukten und datengetriebenen Systemen ("boundless data"), vor allem im Kontext von intelligenter Automatisierung und Digital Experience. Die übrigen vier Leader sind bereits seit vielen Jahren führend bei D&A-Services und integrieren entsprechende Angebote in alle ihre Services.

Die führende Position stützen auch die befragten Dienstleister selbst: Gefragt nach ihren wichtigsten vier Wettbewerbern entfielen die meisten Nennungen auf Accenture, Capgemini und Deloitte.

Die Verfolger

Unter den Verfolgern sind diejenigen D&A-Dienstleister eingeordnet, die im Vergleich zu den Marktführern zwar noch eine etwas geringere Marktrelevanz und/oder eine geringere D&A-Stärke aufweisen, aber aus Sicht von Lünendonk zu den führenden Dienstleistern zählen. Mit Alexander Thamm, b.telligent und Dataciders sind drei D&A-Spezialisten in diesem Segment vertreten, die trotz ihrer verhältnismäßig geringen Größe bereits als sehr relevant am Markt einzustufen sind - was unter anderem durch die Kundenbewertungen bestätigt wird.

Mit Reply und Valantic sind zudem zwei thematisch breit aufgestellte IT-Beratungen im Verfolgerfeld vertreten, die allerdings Data & Analytics immer stärker in den Fokus ihres Portfolios rücken.

Die Herausforderer

Im Feld der Herausforderer finden sich mit Cimt, Synvert und Woodmark drei D&A-Spezialisten, die zwar ein umfassendes D&A-Portfolio, aber mit Umsätzen von weniger als 50 Millionen Euro eine vergleichsweise geringe Marktrelevanz aufweisen. CGI, Cognizant, MHP und Sopra Steria gehören dagegen zwar mit Gesamtumsätzen zwischen 400 und 700 Millionen Euro in Deutschland zu den größten IT-Dienstleistern, haben jedoch im Vergleich zu anderen Marktbegleitern eine geringe D&A-Portfoliostärke, was sich auch in den Kundenbewertungen widerspiegelt.