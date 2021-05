Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Xenium entwickeln individuelle Ideen und Konzepte und packen bei der Umsetzung mit an. Erfolgskritisch dafür ist nicht nur die Fähigkeit, die Situation eines Projektes richtig einschätzen zu können, sondern auch ein sehr gutes Gespür für das soziale Umfeld. Genau diese Mischung aus Empathie und Expertise macht das Xenium-Team so besonders.

Herausragende Initiativen

X-Workshop

Unter normalen Umständen finden die firmeninternen Workshops in schönen Tagungshotels statt. Neben dem anspruchsvollen fachlichen Inhalt steht dort immer auch das "Xenium-Teamgefühl" im Fokus. Dazu werden Freizeitaktivitäten angeboten und in den gemeinsamen Pausen hat man genügend Zeit mit Kollegen und Kolleginnen über Themen abseits der Arbeit zu reden. Da die Corona-Regelungen eine Präsenzveranstaltung nicht erlaubten, hat sich das Organisationsteam für den letzten Workshop einiges einfallen lassen. Jeder und jede bekam ein Gourmet-Paket nach Hause geschickt mit Zutaten für einen gemeinsamen Weinabend und für die Zubereitung eines gemeinsamen Mittagessens.

X-Buchclub

In der Weiterbildung legt Xenium großen Wert darauf, mit verschiedenen Formaten den individuellen Lernbedürfnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu entsprechen. So entstand aus der Initiative eines Mitarbeiters der Xenium-Buch-Club. Dieser bietet eine aktivere Form des Lesens, in der nicht einzeln gelernt wird, sondern Xenium als Firma gemeinsam eine Vorstellung davon entwickelt, was der aktuelle Stand im jeweiligen Thema ist. Die Methode ist simpel: Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen lesen in Eigenregie die vorgegeben Kapitel eines Buches und diskutieren darüber gemeinsam im wöchentlichen Termin. Sie entscheiden dann auch, welches Buch als nächstes gelesen wird.

X-Challenge

Mit einem vierwöchigen Programm wurden die Xenium-Beschäftigten ermutigt, ihren Homeoffice-Alltag aktiver und gesünder zu gestalten. Sie konnten sich verschiedenen Wochen-Challenges stellen und in der Mittagspause an gemeinsamen Übungseinheiten für Yoga und die Stärkung von Rücken-, Nacken- und Rumpfmuskulatur teilnehmen.

Sie erhielten außerdem Tipps für mehr Bewegung und Entspannung am Arbeitsplatz sowie gesunde Ernährung. Das Programm hat gezeigt, wie hilfreich es ist, Bewegung in den Arbeitsalltag zu integrieren, um dem Körper etwas Gutes zu tun und zwischen den Meetings einen klaren Kopf zu bekommen.

Das sagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

91 Prozent stellen fest: "Alles in allem kann ich sagen, dies hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz."

Das Außergewöhnliche sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selber und die Stimmung beim Arbeiten. Es ist als würde man mit Freunden zusammenarbeiten. (Zitat aus der anonymen Mitarbeiterbefragung)

IT-Consultants gesucht

Gesucht werden: IT Consultants als Generalisten auf verschiedenen Karrierestufen

Kontakt: Nils Bartheld, E-Mail, LinkedIn