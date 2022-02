Putins Krieg gegen die Ukraine wird in aller Welt verfolgt, vor allem über die sozialen Medien. Deswegen lässt der Kreml nichts unversucht, um auf diesem Weg seine eigene Wahrheit zu verbreiten und die Berichterstattung zu beeinflussen. Doch Meta (ehemals Facebook), Youtube und Twitter lassen die von Russland lancierte einseitige Berichterstattung nicht zu.

Am 25. Februar verlangte die russische Kommunikationsaufsicht von Meta, die Konten von vier staatlich geförderten Medienseiten auf Facebook zu zensieren. Der Konzern weigerte sich. Russland schränkte daraufhin für seine Zivilbevölkerung den Zugang zu Facebook ein. Nick Clegg, Vice President of Global Affairs bei Meta, schrieb in einer Erklärung: „Gestern haben russische Autoritäten uns aufgefordert, die Faktenprüfung und das Kennzeichnen von Inhalten dieser vier Konten einzustellen. Wir haben abgelehnt. Als Ergebnis haben sie nun angekündigt, die Bereitstellung unserer Services für russische Bürger einzustellen.“

Meta will diesmal alles richtig machen

Wie das US-amerikanische National Public Radio (NPR) berichtete, bemüht sich Meta standhaft darum, Fehlinformationen auf seinen Seiten einzudämmen. Die Zuckerberg-Company soll sich sogar dafür entschieden haben, russischen Staatsmedien das Schalten von Anzeigen auf Facebook zu untersagen.

Ordinary Russians are using @Meta's apps to express themselves and organize for action. We want them to continue to make their voices heard, share what’s happening, and organize through Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger. pic.twitter.com/FjTovgslCe — Nick Clegg (@nickclegg) February 25, 2022

Mashable zufolge stellt sich auch Google den Russen in den Weg. YouTube blockiert demnach staatlich geförderte Werbung aus Russland auf seiner Plattform und schränkt zudem Videoempfehlungen für russische Kanäle ein. In der Ukraine sind aus Russland lancierte Videos gar nicht mehr zu sehen. Hier handelt Google offenbar auf Wunsch der ukrainischen Regierung. Außerdem hat der Konzern die über Google Maps verfügbaren Informationen in der Ukraine eingeschränkt. Es werden keine Echtzeit-Verkehrsdaten mehr angezeigt auch keine Daten über Menschenansammlungen. Auch diese Maßnahme hat Google wohl in Rücksprache mit ukrainischen Behörden getroffen.

Russia Today (RT) unter Druck

Wie Reuters weiter berichtete, hat zudem die Google-Mutter Alphabet das Herunterladen der RT-App (Russia Today) auf ukrainischem Gebiet verboten. RT ist ein 2005 vom russischen Staat gegründetes Auslands-Fernsehprogramm, das zumindest in Deutschland seit Anfang Februar aufgrund einer fehlenden medienrechtlichen Zulassung nicht mehr ausgestrahlt werden darf. In der Ukraine können neue Nutzer die App nicht mehr herunterladen. Bestehende Nutzer haben noch Zugriff, erhalten aber keine Updates mehr.

Auf Twitter sind staatlich lancierte Anzeigen schon seit 2019 verboten, obwohl RT dort weiterhin einen Account besitzt. Als Reaktion auf den Ukraine-Konflikt zeigt die Plattform vorübergehend weder in der Ukraine, noch in Russland, Anzeigen - unabhängig von der Quelle. Twitter erklärte, man wolle "sicherstellen, dass für die öffentliche Sicherheit kritische Informationen Vorrang haben, und nicht etwa durch Anzeigen davon abgelenkt wird." Inzwischen ist auch Twitter für russische Bürger nur noch eingeschränkt nutzbar.

Twitter hat zudem Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit zu erhöhen und die Konten von hochrangigen Journalisten, Aktivisten und Regierungsvertretern zu schützen. Laut NPR hat Meta sogar ein "Operations Center" eingerichtet, um die Aktivitäten Russlands auf seinen Plattformen im Auge zu behalten. Derweil hat YouTube in den vergangenen Tagen Hunderte von Kanälen und Tausende von Videos vom Netz genommen, weil sie gegen Richtlinien verstoßen haben.

Spenden in Form von Kryptowährungen

Gleichzeitig engagieren sich die sozialen Medien, um Geld für die Opfer des Ukraine-Kriegs zu sammeln. Am 26. Februar gab die Regierung der Ukraine auf Twitter bekannt, man nehme Spenden in Form von Kryptowährungen an. Bis heute sollen laut The Verge mehr als 9,9 Millionen Dollar zusammengekommen sein. Das Land akzeptiert Bitcoin, Ethereum und Tether, während sich dezentrale autonome Organisationen (DAOs) gebildet haben, die auch andere Formen von Krypto-Spenden annehmen können. Offenbar haben Bürger in der Ukraine berichtet, dass ihre Kreditkarten nicht mehr funktionieren, weshalb sie auf Kryptowährungen ausweichen.

Wichtige Akteure der Krypto-Community unterstützen das Land, unter ihnen auch der in Russland geborene Ethereum-Erfinder Vitalik Buterin. Er twitterte, dass die "Invasion ein Verbrechen gegen das ukrainische und russische Volk" sei. Nadya Tolokonnikova, ein Mitglied der russischen Performance-Kunstgruppe Pussy Riot, gründete UkraineDAO, um Spenden zu sammeln. Außerdem rief eine Gruppe von NFT- und Web3-Künstlern RELI3F ins Leben, um damit eine weitere Drehscheibe für Kryptospenden an die Ukraine zu schaffen.

Der beliebteste Messenger in der Ukraine ist derweil Telegram, vor dessen Nutzung allerdings der Schöpfer der konkurrierenden App Signal, Moxie Marlinspike, warnte. Die Cloud-basierte Natur von Telegram mache das System anfällig für Bedrohungen aus Russland. Wer von Telegram nicht lassen wolle, möge wenigstens die Funktion "geheime Nachrichten" nutzen, die mehr Privatsphäre und Sicherheit bieten würde. Der Messaging-Dienst von Signal verspricht eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und wird von Cybersicherheits-Experten allgemein als die sicherste private Messaging-App angesehen.

Telegram is the most popular messenger in urban Ukraine. After a decade of misleading marketing and press, most ppl there believe it’s an “encrypted app”



The reality is the opposite-TG is by default a cloud database w/ a plaintext copy of every msg everyone has ever sent/recvd. https://t.co/6eRGIyXyje — Moxie Marlinspike (@moxie) February 25, 2022

Auch auf TikTok bemüht man sich um Neutralität. Schon vor dem offiziellen Einmarsch in den frühen Morgenstunden des 24. Februar waren dort Videos mit russische Militärfahrzeugen und Waffen auf dem Weg zur ukrainischen Grenze zu sehen. So wurden Beobachter und Zivilsten frühzeitig auf die Bedrohung aufmerksam. Der russische TikTokker Niki Proshin postete ein Video, das einen Kriegs-Protest in Russland zeigte. Allerdings gibt es auch Kriegsseiten und -konten auf Plattformen wie TikTok und auch Instagram, die Nutzer und Follower in die irre führen sollen.

TikTok in Alarmbereitschaft

Instagram hat bereits betrügerische Kriegsseiten entfernt, weil sie gegen die Community-Richtlinien für unauthentisches Verhalten verstoßen haben. Ein Sprecher von TikTok erklärte gegenüber "Business Insider": "Wir beobachten die Situation genau und haben unsere Ressourcen aufgestockt, um auf Trends reagieren und verletzende Inhalte so schnell wie möglich zu entfernen". Das gelte etwa für Fehlinformationen und gewaltverherrlichende Darstellungen. TikTok arbeite zudem mit unabhängigen Fact-Checking-Organisationen zusammen, um "ein sicherer und authentischer Ort" zu bleiben. Auch die Journalisten von CNN prüfen ständig virale Videos, um sicherzugehen, dass keine manipulative Absicht dahinter steckt.