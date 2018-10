Der Smart-Home- und Smart-Building-Markt kommen langsam in Schwung. Immer mehr Anwender in Form von Architekten oder Hausbesitzer nutzen ausgeklügelte und teils intelligente Technik, um ihre Gebäude und das Umfeld zu automatisieren. Es gilt Beleuchtung, Heizung, Alarmanlage, Haushaltsgeräte und Entertainment über eine zentrale Schnittstelle zu überwachen und zu steuern. In unserer aktuellen Ausgabe des TecChannel Compacts beleuchten wir deshalb detailliert den aktuellen Markt und die Trends dieser Technologien.

Hausautomation muss sicher, komfortabel und einfach sein, so die einhellige Meinung der Nutzer. In diesem Kompendium erhalten Sie einen Überblick, welche Smart-Home-Geräte diese Kriterien erfüllen. So eignen sich für den schnellen Einstig in das Smart-Home Starter Sets, die zurzeit von vielen Herstellern angeboten werden. Wer tiefer einsteigen möchte, für den sind Rundumlösungen wie Devolo Home Control oder Homematic IP eine Alternative. Aber auch die Lösungen Amazon Echo oder Google Home bieten viele interessante Features für das Smart-Home.

Doch auch Systeme wie zum Beispiel smarte Staubsaugroboter oder Wetterstationen sind in der Lage, den Wohnkomfort erheblich zu erhöhen. Ferner liefern letztere wichtige Informationen zur autonomen Steuerung der Smart-Home-Infrastruktur.

Für die nötige Sicherheit vor Feuer und gefährlichen Gasen sorgen bei der Gebäudeautomation integrierten Rauchmelder. Und den Schutz des Smart-Home-Netzwerkes vor Hackern und Datendieben übernehmen sogenannte Security-Appliances, wie etwa die Bitdefender Box.

Selbstverständlich haben wir wieder eine Vielzahl an praxisorientierten Tipps rund um das Smart Home zusammengestellt. So erklären wir, welche vielseitigen Smart-Home-Fähigkeiten die Fritzbox besitz oder wie Sie mit IFTTT & Co eine intelligente Haussteuerung per Internet aufbauen können. Zudem haben wir in dieser Compact-Ausgabe jede Menge nützlicher Android-Apps zur Steuerung von Smart-Home-Systemen sowie Praxisbeispiele für das sichere Smart Home zusammengestellt.

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "Smart Home"

Trends & Technik

· Think bigger: Von Smart Home zum Smart Building

· Intelligente Datenmodelle für vernetzte Produkte

· Smarte Wohntrends und was Nutzer wirklich wollen

· Sprachsteuerung mit Alexa und Google Home

Praxis & Tipps

· So geht's: Geräte vernetzen und automatisieren

· Privacy: Welche Daten Anbieter sammeln dürfen

· Ratgeber: Das Smart Home wirkungsvoll absichern

· Fritzbox: Smartes Wohnen mit dem WLAN-Router

Produkte & Tests

· Starter-Sets: Alles, was es für den Einstieg braucht

· Tests: Staubsaugroboter, Rauchmelder, Thermostate

· Bitdefender Box: Für den Schutz vernetzter Geräte

· Sesam öffne dich: Smartes Türschloss von Nuki·

Hier erhalten Sie das eBook zum Download