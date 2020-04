MaibornWolff sagt: Wir beraten, coden und testen in erfolgskritischen Digitalisierungsprojekten. Auch dieses Jahr gehört das Unternehmen zu den besten Arbeitgebern in der ITK. In der Größenklasse 101-500 Mitarbeiter wurde es von Great Place to Work mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.

Herausragende Initiativen

Unternehmensentwicklung ist Teamsache

Im GF-Council bringen sich Mitarbeitende aller Gruppen in die Unternehmensentwicklung ein, unabhängig von Alter oder Funktion. Wie in einem Parlament entscheiden sie bei Themen wie der Reisezeitregelung oder bei neuen Standorten mit.

Über Fehler sprechen

Bei der Einführung des neuen Entwicklungsmodells probierten wir verschiedene Einstufungswerkzeuge aus. Die Bewertung unter Kollegen wurde kaum genutzt. Geschäftsführer Florian Theimer erklärt die Lernkurve im GF-Live-Chat und stellt das Beispiel bei einer "Fucked-up-Talks"-Veranstaltung vor.

Transparente Unternehmenskennzahlen

Mit der Kennzahlentransparenz "TruE" schaffen wir die Grundlage für gute Entscheidungen jenseits von Freigabe-Prozessen: Mitarbeitende entscheiden selbst über Anschaffungen. Dafür können sie die aktuelle Finanzlage des Unternehmens einsehen und sich ein Bild vom eigenen Wertbeitrag machen.

Das sagen die Mitarbeiter

96 Prozent sagen: "Die Führungskräfte erkennen an, dass bei der Arbeit Fehler passieren können."

