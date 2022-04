Cloud Computing und KI haben die Welt nachhaltig verändert und einen Wettlauf um die digitale Transformation in Gang gesetzt. Doch die Digitalisierung schreitet immer weiter voran und wird schließlich im Metaverse, einer "echten" digitalen Welt, ihren Höhepunkt finden. Wir haben das Metaverse zwar noch nicht erschaffen, aber der Zeitpunkt wird kommen, und wahrscheinlich früher als erwartet. Deshalb müssen wir schon jetzt mit dem Aufbau der gigantischen IT-Infrastruktur beginnen, die erforderlich sein wird, um die komplexeste und kollaborativste Computererfahrung, die es jemals gab, zu unterstützen. Der Schlüssel zu all dem ist eine neue Art von Server - der Metaverse-Server.

Beim Metaverse handelt es sich im Prinzip um die Integration von digitaler und realer Welt. Es geht um die Vermessung und die digitale Reproduktion der realen Welt, um digitale Welten und Ökonomien in die Realität einzubinden. Die Möglichkeiten des Metaversums werden jedoch weit über das hinausgehen, was in der Realität möglich ist. Es werden sich unbegrenzte Möglichkeiten eröffnen. Allerdings: Die Rechenleistung ist nicht unbegrenzt. Das Metaverse wird ein bislang unerreichtes Maß an Daten, Kollaboration und Komplexität an Algorithmen erfordern. Die Anforderungen an die Datenverarbeitung werden beträchtlich sein.

Es geht nicht nur um Leistung - sondern auch darum, wie man sie nutzt

Diese Anforderungen gehen weit über die reine Rechenleistung hinaus. Es ist genauso wichtig, wie diese Leistung verwaltet und genutzt wird. Das Metaverse benötigt eine anpassungsfähige Infrastruktur, die Hardware und Software integriert. Die Hardware muss eine Rechenleistung bereitstellen, die für vielfältige rechenintensive Szenarien geeignet ist. Die Software hingegen muss als Plattform für die Verbindung verschiedener Tools und Algorithmen dienen. Die Kombination von Software-Tools und Algorithmen mit der richtigen Hardware ist der Schlüssel zur Eröffnung der unendlichen Möglichkeiten des Metaversums.

"Die Schaffung digitaler Welten beruht auf vier Säulen: kollaborative Erstellung, Echtzeit-Rendering, hochpräzise Simulation und intelligente Interaktion. Jede dieser Säulen benötigt eine unterschiedliche Rechenleistung und komplexe Software", sagt Liu Jun, Vizepräsident von Inspur Information und General Manager von AI&HPC. "Der Inspur Metaverse Server wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen und eine effiziente und kollaborative Entwicklungserfahrung für Benutzer zu schaffen."

Der Inspur Metaverse-Server - die so genannte MetaEngine - ermöglicht durch seine fortschrittliche Hardware-Architektur das kollaborative Echtzeit-Rendering von groß angelegten, hochkomplexen und hochrealistischen digitalen Simulationen. Er umfasst acht NVIDIA A40 GPUs, drei NVIDIA ConnectX®-6 Dx 200Gbps SmartNICs, 1 TB Systemspeicher und 16 TB NVMe Storage und setzt damit kompromisslos auf Leistung. Mit seinen leistungsstarken KI-Computing-Funktionen kann er bei Bedarf virtuelle Inhalte in Echtzeit generieren und das Grafik-Rendering beschleunigen, was die Entwicklung der Content-Produktion vorantreibt.

Die Definition einer neuen Serverkategorie

Inspur Informationhat mit seinem Metaverse-Server eine neue Computing-Kategorie definiert. Dieser bildet die Grundlage für den Aufbau eines umfassenden Metaverse-Ecosystems, das die qualitätsorientierte Entwicklung der digitalen Wirtschaft und die Integration von Daten und Realität ermöglicht. "Wir kennen die Bedürfnisse und die Probleme von Industrie- und Unternehmenskunden sowie der führenden Internet-Unternehmen, die in das Metaverse einsteigen wollen", erklärt Liu Jun. "Deshalb haben wir eine Serverplattform entwickelt, die speziell auf dieses Ziel ausgerichtet ist." Inspur Information stellt dafür die Infrastruktur von der Hardware bis zur Software zur Verfügung, mit der die Integration von digitaler und realer Welt beschleunigt werden soll.

Der Inspur Metaverse-Server ermöglicht das Echtzeit-Rendering digitaler Zwillinge, die schnelle Erzeugung digitaler Menschen und die Durchführung zeitgenauer, hochpräziser Simulationen gemäß den Gesetzen der Physik. Dies sind die wichtigsten Aspekte, damit das Metaversum so real wie die Realität selbst wird. Die Inspur Infrastrukturlösung für das Metaverse lässt sich überdies mit dem hauseigenen KI-Computing-Ecosystem MetaBrain erweitern, das die schnelle Bereitstellung und Erstellung integrierter Lösungen für unterteilte digitale Zwillinge und digitale Szenarien für Kunde in verschiedenen Branchen ermöglicht.