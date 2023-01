Die Deutsche Telekom hat mit dem T Phone und dem T Phone Pro zwei eigene Smartphone-Modelle in Deutschland veröffentlicht. Die Hardware der beiden Smartphones basiert auf Geräten der US-amerikanischen Telekom-Marke Revvl und wurde gemeinsam mit Google entwickelt. Preislich sind die T Phones mit 219 und 269 Euro eher im Einsteiger-Segment angesiedelt. Sie sollen 5G-Support für den kleinen Geldbeutel bieten und laut Telekom "allen Menschen einen Zugang zum 5G-Netz zu ermöglichen". In Kombination mit einem beliebigen Magentamobil-Tarif werden die Geräte bei der Telekom schon für jeweils 1 Euro angeboten.

T Phone und T Phone Pro: Die Unterschiede

Zur technischen Ausstattung der beiden T Phones gehört der Mediatek Dimensity 700, ein Octa-Core-Prozessor mit 2,2 GHz. Während das T Phone mit vier Gigabyte RAM ausgestattet ist, fällt der Arbeitsspeicher beim T Phone Pro mit sechs Gigabyte ein wenig großzügiger aus. Unterschiede gibt es auch beim Display. Das T Phone bietet ein LCD-Modell mit 6,5 Zoll und HD+-Auflösung, während im T Phone Pro ein 6,8-Zoll-Panel mit HD+ verbaut ist.

Die Telekom und Revvl platzierten im T Phone an der Rückseite eine Dreifach-Kamera mit 50 Megapixeln und eine Front-Kamera mit fünf Megapixeln. Im T Phone Pro kommt eine Vierfach-Kamera mit 50 Megapixeln an der Rückseite und ein 16-Megapixel-Modell an der Front zum Einsatz. Das T Phone bietet 64 Gigabyte internen Speicher, während im T Phone Pro 128 Gigabyte werkeln. Der Akku des T Phone fasst 4.500 mAh, der Stromspeicher im T Phone Pro bringt 5.000 mAh mit und lässt sich induktiv laden.

Nachhaltige Handyhüllen von A Good Company

Passend zu den neuen Smartphones bietet die Telekom in ihren Shops und online auch passende Handyhüllen der schwedischen Marke A Good Company an. Sie sind in unterschiedlichen Farben erhältlich und kosten 29,95 Euro. Die Hüllen bestehen aus Leinsamengranulat und sind zu 100 Prozent kompostierbar. (PC-Welt)