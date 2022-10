In den vergangenen drei Jahren hat sich das Marktumfeld für Unternehmen so stark verändert wie sonst innerhalb einer oder gar mehrerer Dekaden. Das hat auch erhebliche Auswirkungen auf den CIO und die IT-Organisation. Auf der einen Seite gab es krisenhafte Entwicklungen, wie die COVID-Pandemie, die Firmen zwangen, schnell auf gravierende Veränderung wie die Homeoffice-Pflicht zu reagieren. Auf der anderen Seite konnten sich aber auch Trends weiter Bahn brechen, wie Künstliche Intelligenz, Hyperautomatisierung oder Cloud native-Plattformen, die Firmen neue Chancen eröffnen.

Zukunftsfragen in einem hochkarätigen Umfeld diskutieren

Was die Dynamik dieser turbulenten Jahre zeigt, ist zweierlei: Um auch in der Zukunft wettbewerbsfähig zu sein, ist es zum einen für Firmen unerlässlich, die digitale Transformation entschieden voranzutreiben. Zum anderen muss dieser Wandel auf eine nachhaltige Weise erfolgen, sodass Unternehmen in der Lage sind, unvorhergesehene Rückschläge - wie Lieferengpässe oder Security-Vorfälle - aufzufangen. Viele CIOs fragen sich vor diesem Hintergrund, in welche Technologien sie investieren und wie sie ihre Security aufstellen sollen, wie sie eine digitale Kultur verankern und die Zukunft der Arbeit in ihrem Unternehmen gestalten können.

Gelegenheit, um diese Zukunftsfragen in einem hochkarätigen Umfeld persönlich mit anderen Cloud-Führungskräften zu diskutieren, bietet der Hyperscaler Google Cloud mit seinem "Google Cloud Leaders Circle at Next". Das Event findet am 11. und 12. Oktober in München im "Westin Grand Munich" statt und richtet sich exklusiv an C-Level-Executives aus Top-Organisationen in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika (EMEA). Die Konferenz ist Teil des weltweiten Online-Kongresses "Google Next `22" (Online-Programm vom 11. bis 14. Oktober) und findet unmittelbar an den beiden Vortagen der Veranstaltung zur Auszeichnung des "CIO des Jahres" statt, die alljährlich in München vergeben wird (am 13. Oktober in der Motorworld München).

Keynotes, Breakout-Sessions, Networking

Das erste Highlight der Veranstaltung wird die Eröffnungs-Keynote von Adaire Fox-Martin, President of Google Cloud International, sein. Ihr folgen über den Tag verteilt vier Breakout-Blocks(zwei am Vormittag, zwei am Nachmittag), in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in über 30 Sessions Gelegenheit haben, aktuelle Technologiethemen in hochkarätiger Besetzung zu diskutieren und Fragen, die ihnen unter den Nägeln brennen, mit namhaften Fachkollegen aus aller Welt zu erörtern. Die Closing-Keynote am Abend übernimmt Ray Kurzweil, Director of Engineering bei Google, Co-Founder and Chancellor of Singularity University. Mit von der Partie sind als Speaker außerdem beispielsweise Bernd Leukert, Chief Technology, Data and Innovation Officer, Member of the Management Board, Deutsche Bank, sowie Dr. Michael Müller-Wünsch, CIO and Member of the Management Board for Technology bei OTTO.

Natürlich beteiligen sich auch Top-Führungskräfte von Google an der Veranstaltung. So wird etwa Justin Keeble, Managing Director, Global Sustainability bei Google Cloud, im Rahmen einer Breakout-Session zeigen, wie die Cloud-Technologie dazu beitragen kann, einen nachhaltigen Wandel durch die intelligentere Nutzung von Daten voranzutreiben. Dabei wird es darauf ankommen - so die Ausgangsthese der Session - dass Unternehmen Daten in Erkenntnisse umwandeln, eine nachhaltige Unternehmenstransformationen fördern und intelligente Infrastrukturen bereitstellen.

Zukunft der Cloud: Cloud-first only?

Und was wäre ein Veranstalter wie Google Cloud, wenn er nicht tiefe Einblicke in strategische Cloud-Themen liefern würde? Der Hyperscaler wird den Erwartung auf dem "Google Cloud Leaders Circle at Next" gerecht: Zusammen mit Eric Modave, Group COO bei der Arab Bank und Hedvig Alling, Head of Data Enablement Technology bei IKEA Retail, wird Guillaume Leygues, Director of Cloud Customer Engineering bei Google Cloud, sich mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Breakout-Session mit der Frage beschäftigen, welchen Stellenwert Cloud-Anwendungen im Unternehmen einnehmen sollen. Ausgangspunkt ist eine Prognose von Gartner, wonach 85 Prozent der Unternehmen bis 2025 einer Cloud-first-Strategie folgen werden. Aberbedeutet dies, dass Cloud-first unvermeidlich ist? "Is cloud-first inevitable?", lautet denn auch der Titel der Session, in der es auch darum gehen soll, zu verstehen, wie sich der mit Cloud-first verbundene Wandel bei den Mitarbeiter-Skills, den Prozessen und Tools gestalten lässt.

Keine Datensouveränität ohne Security

Schließlich darf auch ein Thema auf einer Cloud-Konferenz nicht fehlen, das nach wie vor Cloud-Nutzer wie -Skeptiker umtreibt: Security. In einer Breakout-Session werden Dr. Wieland Holfelder, VP Engineering, Google Engineering Center Munich bei Google Cloud und Poupak Modirassari-Enbom, Global VP Marketing CPL bei Thales, über aktuelle Security-Trends und über Strategien diskutieren, um der neuen Bedrohungslandschaft einen Schritt voraus zu sein. Ausgangspunkt dieser Session ist die These, dass digitale Souveränität und digitale Sicherheit zwei Seiten derselben Medaille sind und das eine ohne das andere nicht funktionieren wird.

11. / 12./ 13. Oktober: Spannende IT-Tage in München

Insgesamt bilden 18 unterschiedliche thematische Breakout-Sessions das Hauptgerüst des "Google Cloud Leaders Circle at Next". Für jedes Thema sind jeweils mehrere Session-Slots zum Teil unter unterschiedlicher Leitung reserviert, so dass die Teilnehmer möglichst viele ihrer Wunsch-Sessions aufsuchen können.

Wer ohnehin schon nach München reist, um an der Preisverleihung zum "CIO des Jahres" (13. Oktober) teilzunehmen, hat auf dem "Google Cloud Leaders Circle" einmal mehr Gelegenheit, sich mit Kolleginnen und Kollegen über aktuelle IT-Themen auszutauschen. Und wer sich schon darauf freut, bekannte Weggefährten wieder zu treffen und neue IT-Fachkollegen kennen zu lernen, dem sei außerdem die Welcome Reception des Leaders Circle am Vorabend (11. Oktober um 19 Uhr) des "Google Cloud Leaders Circle at Next" (12. Oktober) empfohlen. Das Social Gathering findet im Greenhouse Restaurant des Westin Grand Munich statt und bietet Gelegenheit, in lockerer Runde mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Leader Circle ins Gespräch zu kommen.

