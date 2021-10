Die Cloud ist nicht mehr wegzudenken aus Unternehmens-IT-Landschaften. Zwischen Infrastruktur, Plattformen und dem Ermöglichen neuer Geschäftsmodelle und Kundenpotentiale stellen sich den Macherinnen und Machern von Cloud-Projekten vielfältige Herausforderungen. Egal ob Migration, hybrider Betrieb, SaaS-Lösungen oder Cloud Security - die Themen sind komplex, die nötigen Skills vielfältig.

Diese Aspekte will die COMPUTERWOCHE am 26. Oktober 2021 von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr erstmals auf dem INSIGHT FORUM Cloud in Event-Form auf Zoom mit interessierten IT- und Business-Entscheiderinnen und -Entscheidern diskutieren. Anders als bei den meisten Konferenzen basiert das Programm aber nicht nur auf der Erfahrung der Sprecherinnen und Sprecher oder auf Bauchgefühl, sondern auf echten Ergebnissen echter Marktforschung.

Dabei haben wir verschiedene Formate ins Programm aufgenommen, um den Teilnehmenden eine optimale Grundlage für Gespräche zu bieten:

Eine Anwendervertreterin oder ein Anwendervertreter zeigt ihre oder seine persönliche Praxiserfahrung im Umfeld unseres Themas Cloud. Zur Vorbereitung der Roundtable-Diskussionen präsentieren die Partner des INSIGHT FORUM Themen, Nutzen und Mehrwerte der von Ihnen mitgestalteten Diskussionsrunden. Ausgewählte Cloud-Aspekte werden in parallel stattfindenden Roundtables in der Tiefe erörtert und dazu Lösungen, Best Practices, Einsatzszenarien und Handlungsempfehlungen diskutiert. Am Ende des Events steht eine Zusammenfassung der Roundtable-Erkenntnisse - unterfüttert mit Umfragen unter den Teilnehmenden.

Fakten als Programm-Fundament

Mit der Studie "Cloud Migration 2021" haben COMPUTERWOCHE und CIO beispielsweise beleuchtet, wie weit die Umstiegspläne von Firmen gediehen sind und welche Erfahrungen dabei gemacht wurden. Daneben treiben auch Themen aus den Studien "Cloud Security", "Hybrid IT" oder "Cloud ERP" den aktuellen Diskurs maßgeblich mit.

Beim INSIGHT FORUM Cloud diskutieren die teilnehmenden IT- und Business-Entscheiderinnen und -Entscheider aus Anwenderunternehmen gemeinsam basierend auf den Ergebnissen aktueller IDG-Marktforschung die wichtigsten Themenschwerpunkte rund um die Cloud und unterstützen mit Ihrem Know-how die Teilnehmenden bei der Navigation durch das Themenfeld Cloud. So wollen wir uns mit den verschiedenen Cloud-Themen befassen, Diskussionen in Gang setzen und dabei die Macherinnen und Macher der Cloud-Projekte in den Anwenderunternehmen vernetzen.

Alle Themen, die wir beim INSIGHT FORUM Cloud diskutieren wollen, basieren auf Erkenntnissen verschiedener Studienprojekte der IDG Research Services zu Themen wie Cloud Security, Cloud Migration, Hybrid IT oder Cloud ERP. Das Ziel: Evidenzbasiert entlang echter Studienergebnisse zu diskutieren und für die Teilnehmenden zusätzliche Insights für das Day-2-Day zu schaffen. Die Themen und deren Menge im Programm können bis zur Veranstaltung modifiziert werden, Änderungen sind also vorbehalten.

Beispiel-Themen für die Roundtables des INSIGHT FORUM Cloud

Dabeisein und mitdiskutieren!

Eine Übersicht über das Programm sowie die Möglichkeit zur kostenlosen Registrierung finden Sie auf der Website insight-forum.computerwoche.de. Für Fragen rund um die Teilnahme steht Ihnen Jessica Schmitz-Nellen zur Verfügung.

