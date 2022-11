Microsoft hat mit .NET 7 eine neue Version seiner plattformübergreifenden Open-Source-Entwicklungsumgebung veröffentlicht. Dabei enthält .NET 7 unter anderem:

Der Fokus von .NET 7 liegt Microsoft zufolge darauf, Entwickler zu befähigen, performante Web-APIs zu schreiben, Cloud-Native-Anwendungen zu erstellen und diese unter Linux zu implementieren. Darüber hinaus strebt Microsoft mit .NET 7 auch eine höhere Developer-Produktivität an, trägt dem Containerisierungs-Trend Rechnung und ermöglicht es, CI/CD-Workflows in GitHub Actions aufzusetzen.

It’s here – and it’s blazing fast… Announcing .NET 7, the fastest .NET yet with new enhancements for .NET MAUI, #ASPNET Core, Cloud Native, ARM64, Performance improvements, and more. Learn more: https://t.co/kGinyOaLBQ pic.twitter.com/yzCWEzlgzF