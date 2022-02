Aus einem modernen Unterricht ist das iPad nicht mehr weg zu denken, ob als Notizblock oder zum Recherchieren. Die Anforderungen an das Zubehör sind daher etwas anders als die für Heimanwender. So sind zum Beispiel Stifte unerlässlich. Ideen skizzieren, im Unterricht mitschreiben, zeichnen mit Adobe Illustrator oder malen in Adobe Fresco. Mit einem Stift wie dem Apple Pencil geht das wunderbar. Die Frage ist nur, muss es immer das Original von Apple sein?

Doch nicht nur ein passender Stift ist wichtig: Plumps – da liegt das iPad auf dem Boden, eine Situation, die schon mal im Eifer des Unterricht-Gefechtes passieren kann. Da ist eine robuste Hülle ist Pflicht. Aber auch, weil der Unterricht nicht immer in einem klassischen Raum in der Schule stattfindet. Das Wetter ist schön, also verlegt man den Unterricht nach draußen oder das Chemielabor wird kurzerhand in die Natur verlegt. Da muss eine Hülle das iPad inklusive des Displays gut schützen. Wir haben das ideale Zubehör für die Schule gesammelt, geprüft und bewertet:



ESR Digitaler Stift 2J501

Ein absoluter Preisbrecher unter den Stiften für das iPad ist der 32,99 Euro günstige "Digitale Stift" von ESR. Im klassischen Stiftdesign kommt er mit seiner weißen Farbe unscheinbar daher. Alternativ gibt es ihn aber auch in schwarz. Der Kunststoff macht einen stabilen und hochwertigen Eindruck. Der Taster zum Einschalten erinnert an einen Radiergummi und ist eigentlich eine berührungsempfindliche Fläche. Zum Ein- beziehungsweise Ausschalten muss man zweimal tippen. Aus schaltete sich der Digitale Stift nach 20 Minuten von allein, in Standby geht er nach einer Minute. Eine kleine LED zeigt den Betriebszustand.

Den USB-C-Anschluss zum Laden kann man nicht übersehen, er liegt ungeschützt am oberen Ende des Stiftes. Die Batterielaufzeit liegt bei knapp sechs Stunden, geladen ist er schon nach rund 30 Minuten.

Die Spitze des kann man wechseln, eine Ersatzspitze liegt dem Stift bei, käuflich gibt es derzeit keine weiteren Ersatzspitzen.

Wie viele Mitbewerber benötigt der Digitale Stift kein Bluetooth, sondern funktioniert direkt am iPad. Das bringt auch Einschränkungen bei der App-Kompatibilität mit. Druck wird nicht erkannt und in Adobe Photoshop gibt es eine Verzögerung, die den Einsatz unmöglich macht.

Ganz anders bei den üblichen Apps für Skizzen und Notizen: ob Notizen, Notability, Goodnotes oder Bamboo Paper, der Digitale Stift hat überall einwandfrei funktioniert. Sogar in Adobe Fresco gab es keine Probleme und hier wird sogar die Neigung des Stifts in die Pinselbreite umgesetzt. Zugegeben nicht so feinfühlig wie beim Apple Pencil, aber es funktioniert.

Ein- beziehungsweise Ausschalten geht beim Digitalen Stift von ESR über zweimal tippen am „Radiergummi“.

Empfehlung

Nach unserem letzten Test der Apple-Pencil-Alternativen hatten wir keine große Erwartung und wurden doch angenehm überrascht. Zumindest was den Einsatz in den üblichen Notizen- und Skizzen-Apps betrifft. Keine Aussetzer, keine Probleme, der Digitale Stift hat einfach seinen Job gemacht.

Wer also für gelegentlichen Einsatz einen günstigen Stift sucht kann hier zugreifen. Dank Magnet haftet er sogar am iPad Pro.

Infos

ESR Digitaler Stift 2J501 bei Amazon kaufen

Preis: 32,99 Euro

Note: 4 Sterne

Vorteile: günstiger Preis, funktioniert problemlos in den meisten Apps für Notizen und Skizzen, magnetische Halterung

Nachteile: derzeit keine Ersatzspitzen lieferbar, nicht für Adobe Photoshop geeignet

Logitech Crayon

Der Crayon unterscheidet sich mit seinem kantigen Design komplett von seinen Mitbewerbern und erinnert an einen großen Zimmermannsbleistift. Das matte Aluminium liegt sehr gut in der Hand und die orangen Akzente sehen chic aus.

Ein Absturz vom Tisch macht dem Crayon nichts aus, Logitech gibt eine Sturzsicherheit bis zu 1,2 Meter an. Das können wir aus der Praxis bestätigen, er ist sehr robust und damit beispielsweise geeignet für den Einsatz in der Schule.

Ganz ungewöhnlich wird der Crayon über eine unter einer Abdeckkappe versteckte Lightning-Buchse aufgeladen. Ein Spezialkabel ist somit nicht nötig, das iPad-Ladekabel reicht. Doof nur für Nutzer von iPad Pro und iPad Air, die kennen Lightning nicht mehr …



Der Crayon wird nicht über Bluetooth verbunden, einfach nur einschalten und er funktioniert direkt am iPad. Wir konnten den Crayon in vielen Apps wie Goodnotes, Notability und Adobe Illustrator sowie Adobe Fresco einsetzen. In Adobe Photoshop gibt es eine Verzögerung, die den Einsatz unmöglich macht. In Adobe Fresco wird sogar die Neigung des Crayons erkannt, wodurch man die Stiftbreite variieren kann. Drucksensitiv ist der Crayon nicht, da er keine Verbindung über Bluetooth herstellt.

Empfehlung

Unter den preisgünstigeren Alternativen zum Apple Pencil ist der Crayon eine gute Wahl. Er ist robust, zuverlässig und für einfache Aufgaben wie einem Mitschrieb beim Studium sehr gut geeignet. Grafiker werden eher zum Apple Pencil greifen.

Infos

Logitech Crayon bei Amazon kaufen

Preis: 59,99 Euro

Note: 4 Sterne

Vorteile: robust, liegt gut in der Hand, gut für Mitschriebe

Nachteile: nicht für Photoshop geeignet

Otterbox Symmetry Folio

Otterbox steht für robuste Schutzhüllen nach Militärstandard, die dabei auch noch gut aussehen. Genau das trifft auch auf die Symmetry Folio zu. Auffällig ist die durchsichtige Acryl-Rückseite, die den Blick auf das iPad frei gibt. Typisch für das Material Acryl ist jedoch die Empfindlichkeit gegenüber Kratzern und Fingerabdrücken.

Die Display-Klappe fällt designtechnisch mit ihrer groben Machart ab. Das recht dicke und stabile Material schützt zwar gut, sitzt aber nur auf den Rändern der Schutzhülle, was dafür sorgt, dass die Klappe gerne verrutscht. Der Display-Schutz bleibt aber jederzeit bestehen. Auf der Display-Klappe ist auch eine flexible Tasche für den Apple Pencil untergebracht. Das wirkt recht billig gemacht, was auch an den unsauberen Nähten liegt, sorgt aber in der Praxis für einen sehr guten Halt.

Ergonomie-Probleme folgen aber direkt nach der extrem schwierigen Montage des iPads. Die iPad Taster sind zwar gut geschützt, haben aber einen schlechten Druckpunkt. Genauso sind die Anschlüsse für Kopfhörer und Lightning nur für die dünnen Original-Apple-Stecker erreichbar. Dickere Kopfhörerstecker bleiben außen vor und ein Apple Pencil lässt sich nicht ohne Gewalt in die Lightning-Buchse stecken.

Die Klappkonstruktion der Klappe für die Pult- und Ständer-Position wirft keine Fragen auf, ist nur wegen der sehr dicken Display-Klappe schwer zu falten.

Empfehlung

Auf den ersten Blick sieht das Symmetry Folio mit seiner Acryl-Rückseite chic aus. Die Probleme kommen dann in der Praxis. Das fängt bei der sehr schwierigen Montage an. Das iPad geht extrem schwer rein, so dass beim Reindrücken das iPad Display gefährliche Muster zeigt. Der nächste Punkt sind die kleinen Aussparungen um die Anschlüsse. Dicke Kopfhörer-Stecker haben ebenso wie ein Apple Pencil keine Chance. Eine Hülle mit einer Halterung für den Apple Pencil sollte eigentlich auch das Laden eines Apple Pencil ermöglichen.

Das die Display-Klappe in der Verarbeitungsqualität und Handhabung nicht zufrieden stellt, ist dann nur eine Randbemerkung. Wir können die Hülle so nur eingeschränkt für den Bildungsbereich empfehlen.

Infos

Otterbox Symmetry Folio bei Amazon kaufen

Preis: 35,- Euro

Note: 1 Stern

Vorteile: robust

Nachteile: schwer zu montieren, zu kleine Aussparungen, für Apple Pencil ungeeignet

Targus Click-in Protective Case

Targus hat als typischer Business-Ausstatter eine lange Tradition in der Entwicklung von Produkten für den Bildungsbereich. Somit erfüllt das Click-in Protective Case die grundlegenden Bedürfnisse von Bildungskunden: Günstiger Preis und robuste Bauweise. Der Look ist schlicht, es zählt der Fallschutz aus 1,2 Meter Höhe nach Militärstandard MIL-STD-810G, Methode 516.6, Verfahren IV.

Bei der Ausstattung hat Targus an alles gedacht, zum Beispiel auch an einen Display-Deckel, den man gut zur Pult- und Ständer-Position falten kann. Das Display wird dabei durch eine Mikrofaserbeschichtung geschützt. Eine Gummischlaufe zur Fixierung des Display-Deckel am iPad runden die Ausstattung ab. Eine Gummischlaufe gibt es auch für den Apple Pencil auf der Rückseite.

Mit seinem 19,99 Euro ist das Click-in Protective Case ein echter Preisbrecher.

Empfehlung

Der schlichte Businesslook spielt im Bildungsbereich keine Rolle, es zählt hier mehr die Praxis. Die Montage geht leicht von der Hand und auch die Handhabung wirft kaum Fragen auf. Alle Taster und Anschlüsse sind gut erreichbar, vor allem der Lightning zum Aufladen des Apple Pencils gibt keinen Anlass zum Klagen.

Etwas zu kritisieren gibt es trotzdem, so könnte die Aussparung für den Kopfhörer größer sein, damit auch dickere Stecker passen. Der letzte Punkt betrifft die Gummischlaufe für den Apple Pencil, sie ist sehr straff, so dass man den Apple Pencil mit viel Gewalt reinstecken muss. Je nach eingesetztem Koffer, behindert die Position das Verstauen. So zum Beispiel beim Tabletwagen Parat PARAPROJECT i32.

Das Gummiband für den Deckel ist zweckmäßig sieht halt nur nicht schön aus. Alles in allem hat es Targus geschafft eine günstige Hülle zu liefern, die auf die preisbewusste Klientel im Bildungsbereich angepasst ist.

Infos

Targus bei Amazon kaufen



Preis: 19,99 Euro

Note: 3 Sterne

Vorteile: robust, günstiger Preis

Nachteile: ungünstige Position für Apple Pencil, zu kleine Öffnungen

Urban Armor Gear Scout Folio

Urban Armor Gear, das bedeutet auch gleich Schutz nach Militärstandard. Das glaubt man dem Scout Folio auch direkt, auch wenn es nicht ganz so wuchtig wie andere Schutzhüllen aus dem Hause Urban Armor Gear daher kommt.

Urban Armor Gear hat sich Gedanken über den Einsatz gemacht, daher sind die Öffnungen ausreichend groß, auch der Lightning-Ladeport. Einen Apple Pencil kann man also laden. Nur die Öffnung am Mikrophon-Anschluss könnte größer sein.

Sehr praxisnah ist der gute Apple-Pencil-Halter und der Magnetverschluss. Der Halter ist in die Hülle integriert, wodurch der Apple Pencil weder beim Sturz verloren gehen kann noch in einem iPad-Koffer beziehungsweise -Trolley stört. Der Magnetverschluss ist bei Transport und Aufbewahrung von Vorteil, weil er den Deckel zuverlässig in Position hält.

Nicht ganz so gut gelöst ist der Halt in der Pult-Position. Für die Ständer Position gibt es drei Einkerbungen im Deckel, wodurch Rutschen verhindert wird.

Empfehlung

Urban Armor Gear gehört nicht zu den günstigsten Herstellern, daher waren wir sehr gespannt, wie sich das Scout Folio im Vergleich zu den Mitbewerbern schlägt.

Um es kurz zu machen: Sehr gut. Das fängt an der guten Passform an und hört bei den Öffnungen nicht auf. So etwas banales wie die Eignung des Apple Pencil kann hier positiv beantwortet werden. Er findet nicht nur einen sehr gut geschützten Platz, der auch in vielen iPad Trolleys keine Probleme bereitet, sondern er kann auch geladen werden. Urban Armor Gear hat nämlich eine Aussparung vorgesehen. Alles in allem erhält das Scout Folio von uns seine Empfehlung für den Schulbetrieb. Der Preis von 40,49 Euro für die schwarze Version geht in Ordnung.

Infos

Urban ArmorGear bei Amazon kaufen



Preis: 40,49 Euro

Note: 4,5 Sterne

Vorteile: robust, gute Passform, sehr guter Halter für Apple Pencil

Nachteile: Pult-Position nicht standfest

