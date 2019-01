Vor allem die Diskrete Fertigung sowie die Bereiche Transport, Logistik und Utilities werden IIoT in die Praxis umsetzen. Dabei werden sie bis zum Jahr 2020 durchschnittlich 40 Milliarden Dollar ausgeben. Zu diesem Ergebnis kommt Statista in Spending on the Internet of Things worlwide by vertical in 2015 and 2020.