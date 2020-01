Gerade bei schlechten Lichtverhältnissen ist mit dem Dark Mode das Betrachten des Bildschirms wesentlich angenehmer. Bereits in Android 9 gab es unterschiedliche Ansätze von Google und anderen Herstellern. Mit Android 10 wurde die Funktion direkt in das Betriebssystem übernommen. Sie finden sie in den Einstellungen unter „Display –› Dunkles Design“. Und auch die ersten App-Anbieter integrieren den Dark Mode in ihre Anwendungen.

Allen voran geht auch hier Google mit seiner Gmail-App. Die Funktion wird aktuell schrittweise für Sie als Benutzer freigeschaltet. Sie finden sie in den allgemeinen Einstellungen. Zudem ist etwa in Twitter ein Dark Mode zu finden.



(PC-Welt)