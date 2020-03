Der Cybersecurity-Spezialist Imperva überwacht ständig die anonymisierten Daten von tausenden von Kunden. Dabei geht es dem Anbieter darum, globale Cyber-Bedrohungen auf Daten- und Anwendungsebene zu erkennen, aber eben auch Veränderungen im Web-Traffic nachzuhalten. Und die sind während der Coronavirus-Krise besonders auffällig.

In den ersten drei März-Wochen interessierten sich Internet-Nutzer besonders für Nachrichten. Weltweit stieg der diesbezügliche Traffic um 64 Prozent. Besonders wichtig ist den Menschen zudem die Versorgung mit Lebensmitteln und Getränken (+34 Prozent) sowie generell das Thema Einzelhandel (+ 28 Prozent), das gleichauf mit Gaming auf dem dritten Platz liegt.

Coronavirus frisst Porno-Lust?

Vielen Menschen scheint in diesen Tagen die Lust vergangen zu sein: Adult Content ist um 42 Prozent eingebrochen. Nur den Sport erwischte es mit einem Rückgang von 46 Prozent noch schlimmer - kein Wunder, nahezu alle Sportveranstaltungen wurden in den vergangenen Wochen abgesagt. Ähnlich schlecht steht es um den Tourismus: Das Interesse an Reisen ging um 41 Prozent zurück. Und ein Auto will momentan auch niemand kaufen (- 35 Prozent).

Der Cyber Threat Index ist eine monatliche Messung und Analyse der globalen Cyber-Bedrohungen über Daten und Anwendungen hinweg. Er basiert auf Daten, die mittels Sensoren auf der ganzen Welt gesammelt wurden - einschließlich über 25 Petabyte an Network-Traffic, der pro Monat durch das Content Delivery Network (CDN) von Imperva läuft. (hv/fm)