Cybersecurity ist die Basis erfolgreicher Digitalisierung. Aktuelle Umfragen zeigen: Mehr als 90 Prozent der Unternehmen sehen Investitionen in Sicherheitstechnologie als erfolgskritisch für ihre digitale Zukunft an. Und mit der Verschmelzung von IT- und OT-Netzen wächst die Bedeutung der Cybersecurity weiter. Deshalb setzen Unternehmen heute auf Zero Trust. Nie vertrauen, immer prüfen, lautet die Devise.

Doch wie lässt sich dieser radikale Ansatz in der unternehmerischen Praxis realisieren? Was bedeutet Zero Trust für die IT-/OT-Konvergenz? Wie hilft Security Access Service Edge (SASE) bei der Umsetzung von Zero Trust? Woran scheitern Zero-Trust Ansätze häufig? Und warum ist der Cloud-basierte Ansatz so wichtig für den Erfolg von Zero Trust?

Diese und weitere Fragen diskutieren IT-Entscheider:innen am 8. Dezember in München. Nach Impulsvorträgen von Sergej Epp, Chief Security Officer Central Europe, Palo Alto Networks und Rainer Zahner, Head of Cybersecurity Governance & Cyber Risk Management bei der Siemens AG, gibt es reichlich Gelegenheit zur Diskussion mit allen Teilnehmenden. Im Anschluss laden wir Sie zu einer Führung durch die Motorworld ein.

Diese Veranstaltung richtet sich ausschließlich an CIOs und verantwortliche IT-Manager*innen aus Anwenderunternehmen. Hersteller-Mitarbeiter*nnen, Berater*innen etc. sind nicht zur Veranstaltung zugelassen.