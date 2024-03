Cyber-Kriminelle und Security-Verantwortliche in Unternehmen bieten sich seit Jahren einen Überbietungswettlauf. Wer ist dem anderen jeweils den entscheidenden Schritt voraus? Organisationen jedweder Größe und Branche müssen deswegen permanent hinterfragen, wie sicher ihre IT wirklich ist. Und sie sollten kontinuierlich daran arbeiten, ihre Sicherheitsstrategie an aktuelle Gefahren anzupassen.

Doch - angesichts der stets steigenden Zahl an Cyber-Security-Vorfällen - ist dies ganz offenbar leichter gesagt als getan. Das hängt auch damit zusammen, dass über die Ursachen erfolgreicher Cyber-Attacken und die besten Abwehrmaßnahmen jede Menge Fehlannahmen kursieren.

Ein Computerwoche Webcast in Zusammenarbeit mit 8com will deshalb Licht in die dunklen Machenschaften von Cyber-Angreifern bringen. Götz Schartner, Geschäftsführer von 8com, hat dafür im Auftrag von Cyber-Versicherungen als Gutachter und Sachverständiger mehr als 1.300 Cybervorfälle untersucht. Im Webcast wird er aufzeigen, wie Angreifer wirklich vorgehen und warum es Ihnen oft viel zu leicht gemacht wird. Der Security-Experte erklärt außerdem, was ein Security Operations Center (SOC) zur Erkennung und Abwehr von Cyber-Attacken beitragen kann und erläutert die Rolle von Cyber-Versicherungen.

