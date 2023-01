Die Digitalisierung schreitet weiter voran - und mit ihr die Zahl an Cyber-Kriminellen, die Schnittstellen nach "draußen" als Einfallstor für Cyber-Angriffe nutzen. Die Schäden nehmen jährlich zu - und leider ist es nur noch eine Frage, wann und nicht ob, ein Unternehmen ins Visier der Angreifer gerät.

Was also lässt sich tun, um Cyber-Attacken entgegenzuwirken? Wie gehen die Angreifer überhaupt vor, welche Methoden setzen sie aktuell ein und was bedeutet all dies in Bezug auf eine erfolgreiche Cyber-Security-Strategie?

Diese und weitere aktuelle Fragen rund um die Cyber-Sicherheit beantwortet ein Live-Computerwoche-Webcast in Zusammenarbeit mit Purestorage und SVA (System Vertrieb Alexander). Markus Klose von Purestorage und Falk Stockmann von SVA erklären, wie Hacker aktuell vorgehen und wie sich Cyber-Angriffe verändert haben. Die beiden Experten zeigen, wie eine wirksame IT-Sicherheitsstrategie aussehen sollte und wie Sie ihre IT-Infrastruktur schützen. Die Moderation des Webcast übernimmt der Fachjournalist Dr. Thomas Hafen.

