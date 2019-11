Microsoft: Cortana für iOS und Android wird eingestellt

Microsoft wird seine App für die digitale Assistentin Cortana für Android und iOS zum 31. Januar 2020 einstellen. Auch aus dem Microsoft-Launcher wird die Sprachassistentin verschwinden, das berichtete Microsoft auf der offiziellen Support-Seite.

Ab dem 31. Januar 2020 wird die Cortana-App für iOS und Android in den Ländern Deutschland, Großbritannien, Australien, Indien, Kanada, Mexico und China verschwinden und der Support eingestellt, das bestätigte Microsoft in einem Gespräch mit The Verge. Ob und wann der Support in den USA eingestellt wird ist noch nicht bekannt.

Mit dem Support-Ende funktionieren auch erstellte Erinnerungen und Listen in der Cortana-App sowie dem Microsoft-Launcher nicht mehr. Diese können aber weiterhin über Cortana unter Windows aufgerufen werden. Auf dem Smartphone können Cortana-Erinnerungen, Listen und Aufgaben weiterhin mit der kostenlosen Microsoft-To-Do-App aufgerufen werden. (PC-Welt)