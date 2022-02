Nutzern der Corona-Warn-App (CWA) in der Version 2.18 wird wohl vor allem eine Neuerung ins Auge stechen: Bei geimpften Personen mit Auffrischimpfung (Booster) wird nun der Status-Nachweis 2G+ angezeigt. Doch auch im Hintergrund hat das Projektteam aus Robert Koch-Institut, Deutscher Telekom und SAP einiges grundlegend geändert.

So ist etwa die Logik zur Bestimmung der Gültigkeit und Priorität von Zertifikaten nicht mehr fest in der App selbst codiert. Sie wurde nun in eine Server-seitige Konfiguration verschoben. Bislang mussten Regeländerungen, die aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens und politischen Entscheidungen sehr dynamisch und kurzfristig erfolgen, immer durch Code-Änderungen in der App abgebildet werden, was ein Update der App erforderte. Damit soll nun, so das Projektteam in seinem Blog, Schluss sein. Dank der Server-seitigen Konfiguration könnten Regelanpassungen jetzt zeitnah in der CWA umgesetzt werden, ohne dass ein Update auf eine neue Version erforderlich ist.

Corona-Warn-App Version 2.18: 2G+-Regeln

Darüber hinaus wurde in diesem Release die Anzeige des G-Status überarbeitet. Nach Angaben des Projektteams werden folgende Fälle als 2G+ angezeigt, wenn die entsprechenden Zertifikate in der App hinterlegt sind:

Getestet und (a) Vollständig geimpft (ab Tag 15 nach der Impfung) oder (b) Genesen mit unvollständiger Impfung (ab Tag 29 nach einem positiven PCR-Testergebnis). Gilt, solange ein gültiger Test vorliegt; danach 2G-Status.

"Aufgefrischt" (Geboostert) bedeutet: (a) Grundimmunisiert und Auffrischimpfung erhalten (gilt sofort) oder (b) Genesen und danach mindestens zwei Impfungen erhalten (gilt sofort bzw. ab Tag 15 mit einem 2/1-Zertifikat) oder (c) Vollständig geimpft und genesen (ab Tag 29 nach positivem PCR-Testergebnis). Der 2G+-Status ist zeitlich unbegrenzt.

"Frisch"-Geimpft: Vollständig geimpft (ab Tag 15 bis Tag 90 nach der Impfung; danach 2G-Status)

"Frisch"-Genesen: (a) nach unvollständiger Impfung oder (b) ohne Impfung. (Ab Tag 29 bis Tag 90 nach positivem PCR-Testergebnis; danach 2G-Status (a) bzw. kein G-Status (b))

Geimpft nach Genesung (Gilt sofort bis Tag 90 nach der Impfung; danach 2G-Status)

Mit einem gültigen negativen PCR-Test gibt es für 72 Stunden den 3G+-Status, während ein gültiger negativer Antigen-Schnelltest die Anforderungen des 3G-Status erfüllt. Gar keinen G-Status erhalten unvollständig Geimpfte (nur eine Impfung einschließlich einer einzigen J&J-Impfung) oder Genesene vor Tag 29 oder ab Tag 91 nach einem positivem PCR-Testergebnis.

iPhone-User können sich die aktuelle Version 2.18 laut Projektteam ab sofort manuell im Apple Store herunterladen. Android-Nutzer müssen sich noch etwas gedulden, da es im Play Store keine Möglichkeit gibt, ein Update manuell anzustoßen. Ihnen soll die aktuelle Version in den nächsten Tagen zur Verfügung stehen.