Der erste große Schock durch Corona ist überstanden. Viele Unternehmen schalten vom Krisenmodus langsam wieder in einen normalen Geschäftsbetrieb um. Doch nicht alle Branchen waren von den Auswirkungen gleich betroffen, sagt SAP-Deutschland-Geschäftsführer Alex Kläger: "Im Bereich Public Services, also öffentliche Einrichtungen, Ministerien und Krankenhäusern, hat die Corona-Krise die Digitalisierung merklich vorangetrieben".

In anderen Branchen wie der Automobil- oder der Fertigungsindustrie, mit denen SAP in den vergangenen fast 50 Jahren groß geworden ist, sind die Auswirkungen besonders zu spüren. "Dort herrscht kein Normalbetrieb, die Unternehmen befinden sich in einer entscheidenden Phase der strategischen Weichenstellung für die Zukunft."

Zukunft wird virtueller sein

Das "New Normal", der Geschäftsbetrieb nach der Pandemie, werde "komplett anders aussehen als bisher", so Kläger. "Die Zukunft der Unternehmen ist virtueller und digitaler." Um in dieser digitalen Zukunft erfolgreich zu sein, müssen Geschäftsprozesse entsprechend angepasst werden.

Kläger ist täglich im Austausch mit Kunden aus verschiedenen Branchen. "Für viele Unternehmen war es eine positive Überraschung, wie gut die Zusammenarbeit mit uns trotz der Einschränkungen durch Corona in der Realität funktioniert", sagt er. SAP war durch technische und organisatorische Vorkehrungen für Mobilarbeit in den vergangenen Jahren recht gut für die unerwartete Situation gerüstet, obwohl bislang vorwiegend eine Präsenzkultur in den SAP-Niederlassungen gelebt wurde. Corona hat diese Kultur verändert. Klägers Fazit nach sechs Monaten überwiegend virtueller Zusammenarbeit: "Es funktioniert sehr, sehr gut."

Anders als bei einer Reihe von Unternehmen hat die geschlossene Einkehr ins Homeoffice für SAP nahezu keine Einbußen bei der eigenen Effizienz mit sich gebracht. Nachvollziehbar: Eine leistungsstarke technische Infrastruktur und das Know-how für digitale Lösungen sind in der DNA von SAP verankert.

Wie das "New Normal", also die Post-Corona-Zeit, für die Walldorfer selbst aussehen wird, lässt sich noch nicht genau voraussagen. Kläger geht davon aus, dass auch die Zusammenarbeit mit den Kunden langfristig viel virtueller sein wird, mit weniger Geschäftsreisen und Face-to-Face-Meetings.

SAP-Initiative "Jetzt nach vorne denken!"

Unter dem Motto "Jetzt nach vorne denken!" hat SAP seinen Kunden während der Krise geholfen. "Die im März gestartete Initiative für den Neustart hat gezeigt, welche Reichweite wir mit unserem gesamten Eco-System haben", sagt Ramin Mirza, Head of Platform und Technologies bei SAP Deutschland.

Das Ergebnis des Aufrufs an das Partnerumfeld, die Kunden zu unterstützen, sei "überwältigend gewesen", sagt Mirza. Mehr als 20 Partner haben über 30 Use-Cases in den Kategorien Liquiditäts- und Kostenmanagement, Krisenkommunikation- und- steuerung sowie Stabilisierung der Lieferketten auf Basis von SAP-Cloud-Technologie benannt, mit denen sie Kunden innerhalb von 24 bis 48 Stunden helfen können.

Das übergeordnete Ziel der Initiative war, drei Kernfragen zu beantworten, die sich Unternehmen in der neuen Situation stellen: "Wie kann ich meine Liquidität sicherstellen und Simulationen durchführen, um weiterhin geschäftsfähig zu sein? Wie informiere ich meine Mitarbeiter aktiv über Veränderungen? Und: Welche Lösungen gibt es, um Lieferketten durchgängig zu managen?"

"Wir alle haben erlebt, dass im Supermarkt bestimmte Produkte nicht mehr verfügbar waren, weil Lieferketten nicht mehr funktionierten", sagt Mirza. "Wir hatten sehr viele Anfragen und haben versucht, Hilfestellung bei der Bewältigung der Krise zu leisten und in diesem dynamischen Umfeld gleichzeitig Mehrwert zu schaffen."

Solche Mehrwerte lassen sich erzielen, wenn mit der Digitalisierung auch neue Prozesse einhergehen, wenn die Digitalisierung mit einer Transformation verbunden wird. "Die digitale Transformation ist mehr als nur eine Option für die Unternehmen. Sie ist ein zwingend notwendiger Prozess, um als Unternehmen zukunftsfähig zu bleiben", fasst SAP-Deutschland-Chef Kläger zusammen. "Das hat die Pandemie nur noch einmal unterstrichen."

Welchen Wert hat ein Chief Data Officer?

Daten seien das neue Gold, heißt es. Doch wie gelingt es, daraus einen unternehmerischen Nutzen zu schaffen, um Prozesse zu automatisieren oder komplett neue Geschäftsmodelle aufzusetzen? Schließlich müssen in diesem Prozess ebenfalls gesetzliche Vorgaben beachtet und die unternehmerische Compliance gewahrt bleiben.

Für jedes Unternehmen bedeutet das, einen individuellen Fahrplan zu erarbeiten, wie es die Daten, die es fortlaufend generiert, sinnstiftend nutzen kann. Mirza sagt: "Wir brauchen dazu eine ganzheitliche Sicht über alle Unternehmensbereiche hinweg, um die vorhandenen Daten für digitale Applikationen und Geschäftsentscheidungen nutzen zu können." Es nütze wenig, die Daten erst vier Wochen später zu analysieren. Dies müsste im besten Fall in Echtzeit passieren, besser noch, vorausschauend. Zum Beispiel mit Machine Learning, um anhand von Mustern zu erkennen, was morgen oder übermorgen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit passieren könnte.

Das Wichtigste sei das Verständnis in den Unternehmen für die Bedeutung von Daten. SAP-Chef Kläger macht sich darüber keine Sorgen: "Den Wert von gut aufbereiteten und nutzbar gemachten Daten haben unsere Kunden verstanden - nicht nur für die operative Steuerung, sondern essenziell auch für die vorausschauende Datenanalyse und strategische Entscheidungen."

Immer mehr SAP-Kunden würden die Position eines Chief Data Officer schaffen, eine neue Funktion innerhalb oder außerhalb der IT, die sich 365 Tage im Jahr mit den Daten des Unternehmens beschäftigt, um sie optimal nutzbar zu machen.

Wichtig: vollumfängliche Datenstrategie

"Jedes Unternehmen hat eine Produkt-, eine HR-, eine Finanzstrategie", sagt Mirza. "Es gibt aber wenige Unternehmen, die eine umfassende Datenstrategie über die organisatorische und die technologische Ebene hinweg haben." Das sei der erste wichtige Schritt, um Daten im Unternehmen intelligent nutzen zu können.

Es gäbe schon sehr viele Kunden, die schon sehr weit seien, weiß Kläger aus diversen Gesprächen, und spricht über die Hürden auf dem Weg: "Zeit ist ein kritischer Faktor. Ich muss Dinge schnell verändern können, aber auch schnell Ergebnisse vorweisen."

Bei komplexen Datenlandschaften lägen die Daten nicht an einer zentralen Stelle, sondern seien in verschieden Systemen innerhalb und außerhalb des Unternehmens verteilt. "Um diese sinnvoll nutzbar zu machen, bedarf es komplexer Projekte, die es zu stemmen gilt. Die Mehrwerte ergeben sich nicht immer sofort - aber sicherlich im Laufe der Zeit."

Vitae:

Alex Kläger hat im August 2020 die Geschäftsführung der SAP Deutschland übernommen. Kläger ist seit 2012 bei SAP tätig und war zuletzt als Chief Operating Officer und Head of Cloud für die Region Mittel- und Osteuropa (MEE) verantwortlich.

Ramin Mirza ist seit Anfang 2019 Head of Platform & Technologies bei der SAP Deutschland. In dieser Rolle ist er auch Markenbotschafter und Vorreiter für das Thema intelligente Datennutzung - #GiveDataPurpose.