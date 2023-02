Das "Driver Identification Display" soll nicht nur nahtlos (berechtigte) Fahrer erkennen und diesen ein bequemeres Leben ermöglichen, sondern auch dazu beitragen, Betrug, Diebstahl und Unfälle zu verhindern. Für die Umsetzung des Innenraum-Displays hat sich Automobilzulieferer Continental mit der BASF-Tochter trinamiX zusammengetan, die auf biometrische Sicherheitslösungen spezialisiert ist.

So kann ein Fahrzeug, das mit dem Display ausgestattet ist, ausschließlich nach erfolgreicher Authentifizierung des Fahrers starten. Die Gesichsterkennung soll sich auch für kontaktlose Zahlungen, etwa an Tankstellen oder Mautstationen, nutzen lassen. Zudem sollen User Services über einen App Store nutzen und auch direkt bezahlen können. Die ins Display integrierte Kamera ist nicht zu erkennen. Sie kommt auch zum Einsatz, um den Aufmerksamkeitsstatus des Fahrers zu überwachen.

Erstmals live zu bestaunen wird das Driver Identification Display von Continental und trinamiX auf dem Mobile World Congress in Barcelona sein. (fm)

Together with @ContiAutomotive, we take driver-vehicle interaction to a new level! Experience our Driver Identification Display at @MWCHub Barcelona (booth 5J84) to experience how it will protect your car against theft and enable novel in-car applications. https://t.co/nmadeWIw4M pic.twitter.com/IOg3R2HmLI