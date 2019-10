Entwickler schätzen die Einfachheit, die Container wie Docker ihnen bieten - CIOs wissen um die Herausforderungen bei Integration und Management. Ein Live-Webcast der Computerwoche am 24. Oktober um 11 Uhr zeigt, was IT-Chefs jetzt tun müssen.

Die Technologie punktet mit abgeschlossenen Laufzeitumgebungen, die sich einfach ausrollen und wieder auflösen lassen. Doch das setzt - on prem und in der Cloud - bestimmte Bedingungen in Sachen Infrastruktur voraus. Welche das sind, erklärt Frank Spamer, Client Solution Executive Hybrid IT Transformation bei Logicalis. Er stellt Use Cases vor und schildert, was CIOs beim Einsatz von Containern beachten müssen.

Fachjournalist Thomas Hafen von der Computerwoche moderiert den Webcast.

