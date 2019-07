Wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus? Wie gelingt es IT-Personal zu finden und zu halten? Was bringen Softwarelösungen für das HR-Management? Mit diesen und vielen anderen Fragen befasst sich die Zukunft Personal Europe. Eines der Hauptthemen wird sein, wie sich Mitarbeiter laufend weiterqualifizieren können, damit sie im Zuge der Digitalisierung nicht abgehängt werden. Auch um die digitale Transformation soll es gehen: Wo stehen Geschäfts- und Arbeitswelt tatsächlich?

Die Kölner nehmen sich dieser Thematik unter anderem im Vortragsprogramm an, etwa mit Schwerpunkten zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz, Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten sowie agiler Transformation der Unternehmenskultur. Die Messechefs haben auch den Ehrgeiz, Gewerkschaften, Bundesministerien, Unternehmen und Wissenschaftler zusammenzubringen. Sie sollen in einen Dialog über alle Facetten der Arbeitswelt einsteigen und Signale für den Digitalstandort Deutschland aussenden.

Sebastian Kolberg, bei Bayer als Vice President für Change Management und Digital Transformation zuständig, wird berichten, wie der Chemiegigant mit einem besonderen Programm die Mitarbeiter bei der Umsetzung von Veränderungsprozessen begleitet.

Die Zukunft Personal feiert ihren 20. Geburtstag mit zahlreichen interaktiven Formaten. Außerdem sollen wie schon in den Vorjahren Produkte und Innovationen zahlreicher Aussteller im Mittelpunkt stehen. Fünf Monate vor Messebeginn seien die Hallen Software und Hardware sowie Recruiting und Attraction bereits ausverkauft gewesen, berichtet der Veranstalter nicht ohne Stolz. In vier Hallen bilden die Aussteller die Bandbreite der HR-Prozesskette und der Employee Experience ab: von neuester Software für Recruiting und Personalverwaltung bis hin zum betrieblichen Gesundheits-Management. Zusätzlich präsentieren sich über 100 Startups mit ihren HR-Lösungen.

Diskussionen im Forum "Women in tech"

Inwiefern die Arbeitswelt von morgen durch Künstliche Intelligenz geprägt wird, ist ein Kernthema auf der Messe. Im Recruiting gibt es schon einige Aufgaben, die von Software und selbstlernenden Programmen übernommen werden können, beispielsweise die Vorauswahl und das Screening von Lebensläufen. Experten sehen hier den Vorteil, dass sich Diskriminierung aufgrund von Herkunft oder Geschlecht besser ausschließen lässt.

Das Karriereteam der COMPUTERWOCHE wird auf der Kölner Veranstaltung eine Reihe von Diskussionen moderieren und mit einem Stand im Media-Zentrum präsent sein. So geht es am 19. September auf dem Forum "Women in tech" um Frauenkarrieren in der IT, um moderne Management-Formen wie Führen im Tandem und um die Frage, wie man in IT-Startups eine erfolgreiche Personalarbeit aufbaut. Eine weitere Diskussion beschäftigt sich mit Eignungsdiagnostik und dem Einsatz von KI und stellt die Frage: "Wer entscheidet über den Job - Mensch oder Maschine?". Wir freuen uns auf Ihren Besuch!