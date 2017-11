Die Cloud ist mittlerweile auch im deutschen Mittelstand angekommen. Studien, wie beispielsweise der Cloud-Monitor 2017 von Bitkom Research, zeigen, dass die Cloud-Nutzung insbesondere in kleinen und mittelständischen Unternehmen steigt und bestätigen damit die Einschätzungen von Anbietern, die von einem stetig wachsenden Interesse des Mittelstands an der Cloud berichten.

Die zunehmende Akzeptanz der Cloud zeigt sich auch im Bereich Kommunikation. Zwar sind deutsche Entscheider im internationalen Vergleich immer noch eher zurückhaltend. Doch auch hierzulande beschäftigen sich immer mehr Unternehmen mit einem Wechsel zu einer cloudbasierten Kommunikationslösung.

Ein solcher Wechsel ermöglicht gerade Unternehmen, die zuvor auf klassische Telefonanlagen gesetzt haben, ihre Kommunikation auf ein neues Niveau zu heben: Mit einer zeitgemäßen, cloudbasierten Unified-Communications-(UC)-Lösung können sie nicht nur von den Vorzügen der Cloud profitieren, sondern auch von vielen praktischen Funktionen und einer effizient gebündelten Kommunikation.

Auch für Unternehmen, die bereits auf Unified Communications setzen, kann sich ein Wechsel in die Cloud lohnen. Grundsätzlich stehen die gleichen Funktionen, die UC-Lösungen in On-Premises-Varianten bieten, auch aus der Cloud zur Verfügung. Dabei bietet die cloudbasierte Kommunikation durch ihre hohe Skalierbarkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz einige Vorteile.

Unternehmen, die sich für Unified Communications aus der Cloud entscheiden, können in der Regel sowohl Investitions- und Betriebskosten als auch Administrations- und Wartungsaufwände senken. Außerdem können sie die bezogenen Leistungen bedarfsabhängig aufstocken oder reduzieren. So lassen sich Ressourcen flexibel an veränderte Anforderungen anpassen - gerade für kleinere

Dem Mittelstand kommt zudem ein weiterer Aspekt besonders zugute: Ein erfahrener Cloud-Provider mit hohem Spezialisierungsgrad unterstützt kleine und mittelständische Betriebe mit einem umfassenden Know-how und professionellen Management, für das ihnen selbst oft die Ressourcen fehlen.

Bedenken adressieren

Obwohl die Vorbehalte gegen die Cloud schwinden, halten Sorgen um Sicherheit und Datenschutz nach wie vor einige Verantwortliche davon ab, ihre Kommunikation in die Cloud zu verlegen. Die meisten dieser Bedenken lassen sich jedoch adäquat adressieren.

Unternehmen sollten darauf achten, dass sich der Rechtssitz und die Rechenzentren eines Anbieters in Deutschland oder einem anderen EU-Land befinden. Optimal ist zudem eine verbindliche Vereinbarung, dass alle Daten ausschließlich in Deutschland oder innerhalb der EU gespeichert und verarbeitet werden. So ist sichergestellt, dass deutsches bzw. EU-Datenschutzrecht zur Anwendung kommt.

Viele Cloud-Provider investieren zudem deutlich mehr Ressourcen in Sicherheit als die Unternehmen selbst und können daher sehr hohe Standards erfüllen. Verantwortliche sollten aber im Vorfeld genau überprüfen, ob das Sicherheitsniveau einer Lösung und eines Nutzungsmodells den eigenen Anforderungen tatsächlich gerecht wird. Für das Unternehmen sollte klar nachvollziehbar sein, welche Sicherheitsmaßnahmen zum Einsatz kommen und wer auf welche Daten zugreifen kann.

Ein detaillierter Überblick über die eigenen Anforderungen steht ohnehin am Anfang aller Überlegungen über einen Wechsel in die Cloud. In diesem Zusammenhang ist es wichtig auch die Rahmenbedingungen zu überprüfen: Netzwerkqualität, Latenzzeiten und Bandbreiten können immerhin erhebliche Auswirkungen auf cloudbasierte Kommunikationsprozesse haben. Die gute Nachricht: In vielen Fällen sind die Voraussetzungen für eine Kommunikation aus der Cloud gegeben oder lassen sich schaffen.

Grundsätzlich sollten Verantwortliche darauf achten, dass der Internetanschluss ausreichend Bandbreite bietet - und zwar identische Bandbreiten für Up- und Download, die im angegebenen Umfang garantiert verfügbar sind. Daneben sollte die Sprachübertragung durch Quality-of-Service- Maßnahmen priorisiert werden, um bei einer hohen Auslastung für problemlose Telefonate zu sorgen.

Die Frage, ob es von einer Kommunikationslösung aus der Cloud profitiert, muss letztlich jedes Unternehmen für sich beantworten. Wer darüber nachdenkt, ist gut beraten, sich bereits frühzeitig einen kompetenten Umsetzungspartner zu suchen. Ein Partner, der sich sowohl mit On-Premises- als auch mit Cloud-Kommunikationslösungen auskennt, kann Verantwortliche dabei unterstützen, die Rahmenbedingungen des Unternehmens zu bewerten und eine geeignete Lösung auszuwählen - das Angebot ist schließlich vielfältig und es gilt, genau zu prüfen, welche Variante im individuellen Fall sinnvoll ist.