Wie erleben CIOs die Corona-Krise? Mit welchen Schwierigkeiten haben Sie zu kämpfen und welche Gestaltungsperspektiven sehen Sie für die Zukunft? Darüber wird Heinrich Vaske, Editorial Director von COMPUTERWOCHE und CIO, in einem Live-Webcast mit Dirk Altgassen, CIO des weltweiten Baustoffhändlers ETEX NV, und Michael Semrau, CTO der E.ON-Tochter e.kundenservice Netz GmbH, sprechen. Die Runde vervollständigt Stefanie Kemp, neue Deutschland-Chefin unseres Partners Oracle. Kemp hatte in ihrer Karriere mehrere CIO-Positionen inne, wird also ebenfalls viele Erfahrungen in die Diskussion einbringen.

Hier können Sie sich anmelden!

Die Krise treibt derzeit seltsame Blüten: Die einen erleben kaum geschäftliche Einbußen und freuen sich über einen kräftigen Schub für ihre Digitalinitiativen. Auf die anderen wirkt Corona wie eine Vollbremsung: Budgets werden zusammengestrichen, Projekte gestoppt und Personal abgebaut. In jedem Fall ist es wichtig, jetzt den Faden nicht abreißen zu lassen: Die digitale Transformation muss weiter vorangetrieben werden. Wie das gelingen kann, was dafür notwendig ist und wie die digitale Zukunft aussehen wird, darüber wollen wir in unserem Webcast "Von New zu Next Normal: Digitalisierung neu gestalten" reden. Notieren Sie sich Mittwoch, den 21.Oktober, 11 Uhr, in Ihrem Kalender und melden Sie sich an. Diese Stunde ist gut investiert, machen Sie mit und stellen Sie Ihre Fragen!