Welches ist die beste Möglichkeit für CIOs, Stabilität und Relevanz für die Unternehmens-IT wiederherzustellen? Weitsichtige CIOs entwickeln gemeinsam mit ihren Geschäftspartnern einen strategischen Fahrplan für eine Hybrid-IT - eine Kombination aus traditioneller IT, Managed Services sowie privater und öffentlicher Cloud, die ausreichend agil und skalierbar ist, um die sich ständig ändernden Geschäftsanforderungen zu erfüllen.

Das Schöne am hybriden IT-Modell ist die Flexibilität. Je nach Bedarf lassen sich Legacy-Systeme, hochmoderne hyperkonvergente und "composable" Infrastrukturen sowie Software-definierte Plattformen kombinieren. Das Ziel ist es, den "Right mix of hybrid IT" herzustellen und immer wieder an die gegebene Unternehmenssituation anzupassen.

