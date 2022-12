Events matter. Das gilt erst recht in Zeiten der Unsicherheit und Veränderung. Genau deshalb freuen wir uns bei Foundry Deutschland und seinen Medienmarken CIO, CSO und COMPUTERWOCHE sehr darüber, Ihnen unser Veranstaltungsprogramm für das Jahr 2023 vorzustellen. Neben den Dauerbrennern wie den "Hamburger IT-Stragietagen", dem "CIO des Jahres", unseren virtuellen Summit-Formaten oder dem Networking-Event CIO beyond stehen auch wieder zahlreiche Roundtables für den direkten Peer-to-Peer-Austausch im kleineren Kreise auf dem Programm.

Mit Austausch, Vernetzung und Diskussion bringen wir Menschen nicht nur zusammen, sondern auch weiter - speziell im beruflichen Umfeld. Über 3.500 IT-Entscheider und IT-Entscheiderinnen waren alleine 2022 unsere Gäste auf über 50 verschiedenen Business-Events der Marken CIO, CSO und COMPUTERWOCHE und sind der vielleicht wichtigste Grund dafür, warum wir im Veranstaltungsteam bei Foundry unsere Arbeit jeden Tag so gerne tun. Mit unseren Informations- und Networking-Plattformen möchten wir auch 2023 zu einem lebhaften, branchenübergreifenden Austausch in der Community beitragen - gerne auch mit Ihnen.

Öffnen Sie also Ihren Kalender und notieren Sie sich Ihre persönlichen Event-Highlights, die unser Event-Team für das neue Jahr vorbereitet hat.

Programm-Übersicht für 2023

Hamburger IT-Strategietage

Deutschlands größter IT-Management-Kongress

22. bis 24. Februar 2022

Hybrid in Hamburg

Mehr Informationen

CIOnext - Digital Twins (NEU!)

Handlungsempfehlungen für die größten Herausforderungen gemeinsam erarbeiten

15. März 2022

Digital

Mehr Informationen

CIO Cloud Summit

Flexibilität und Skalierbarkeit für den digitalen Wandel schaffen

30. März 2022

Digital

Mehr Informationen

CIO Charity Run & Bike

Laufen und Radeln für einen guten Zweck

12. bis 29. Mai 2022

Live auf den Lauf- und Radstrecken

Mehr Informationen

CIO beyond

It's all about Speed - Business Agility in Zeiten sich immer schneller ändernden Anforderungen

3. bis 5. Mai 2022

Live in Grassau

Mehr Informationen

IT Strategietage Masterclass Summit

Fachlicher Austausch. Perspektiven mit Impulsen von Wissenschaftlern und Analysten.

14. bis 15. Juni 2022

Live in München

Mehr Informationen

Cybersecurity Summit (NEU!)

Strategien und Best Practices für IT-Security-Verantwortliche

20. Juni 2022

Digital

Mehr Informationen

CIO Best Bets

Rückblick, Ausblick und die Best Bets auf die Zukunft der IT

15. September 2022

Hybrid

Mehr Informationen

Leadership Excellence Program

Das Fortbildungskonzept der WHU-Otto Beisheim School of Management und dem CIO-Magazin

9. bis 13. Oktober 2022

Mehr Informationen

CIO des Jahres

Deutschlands wichtigster Preis für IT-Manager und IT-Managerinnen

18. bis 19. Oktober

Live in München

Mehr Informationen

CIO Data & AI Summit (NEU!)

Praktische Einblicke in echte Daten und KI Projekte

28. November 2022

Digital

Mehr Informationen

CIOnext - Hybrid Everything (NEU!)

Handlungsempfehlungen für die größten Herausforderungen gemeinsam erarbeiten.

9. März 2022

Digital

Mehr Informationen

CIO Roundtable

Kleine, exclusive Runden zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten.

Ganzjährig

Live und online

Mehr Informationen

Alle Termine finden Sie ebenfalls auf unserer Event-Websites für CIO und im Veranstaltungskalender.