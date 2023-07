Mit Hilfe der neuen Funktion können Anwender mit Hilfe von benutzerdefinierten Anweisungen ihre Präferenzen oder Anforderungen festlegen, und ChatGPT wird sie bei allen zukünftigen Unterhaltungen in seinen Antworten berücksichtigen, teilte OpenAI in seinem Firmenblog mit.

Das Unternehmen reagiert damit nach eigenen Angaben auf Feedback, wonach es nervig sei, bei jedem ChatGPT-Gespräch von vorne anzufangen. "In Zukunft wird ChatGPT Ihre individuellen Anweisungen bei jedem Gespräch berücksichtigen", verspricht OpenAI. "Das Modell berücksichtigt die Anweisungen jedes Mal, wenn es antwortet, so dass Sie Ihre Präferenzen oder Informationen nicht bei jedem Gespräch wiederholen müssen."

Die KI-Company demonstrierte die Vorteile der Neuerung anhand von drei Beispielen: So müsse ein Lehrer bei der Erstellung eines Lehrplans nicht mehr ständig wiederholen, dass er eine dritte Klasse in Wissenschaft unterrichtet. Ein Entwickler, der effizienten Code in einer anderen Sprache als Python bevorzuge, sagt das einmal und es werde verstanden. Und auch der Lebensmitteleinkauf für eine große Familie werde einfacher, wenn das Modell automatisch sechs Portionen auf der Einkaufsliste berücksichtige.

Weitergabe an Plugins

Laut OpenAI werden die relevante Informationen aus den Voreinstellungen auch an die genutzten Plugins weitergegeben. Gibt ein Nutzer etwa in den Anweisungen die Stadt an, in der er lebt, und verwendet ein Plugin, das bei der Reservierung von Restaurants hilft, kann das Modell automatisch die Stadt bei den Ergebnissen miteinbeziehen.

Das Feature steht als Beta ab sofort für Nutzer von ChatGPT Plus im Browser und in der iOS-App zur Verfügung und soll in den kommenden Wochen auf alle Nutzer ausgeweitet werden. In Großbritannien und der EU ist die Funktion derzeit allerdings noch nicht verfügbar.