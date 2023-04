OpenAI hat angekündigt, ChatGPT-Nutzern künftig ermöglichen zu wollen, die Chat-Verlaufsfunktion zu deaktivieren. Das wird in Teilen als Reaktion auf die zahlreichen Stimmen gesehen, die in Bezug auf die Sicherheit der an ChatGPT übermittelten Daten Alarm schlagen.

Deaktivieren die Nutzer die Chat-History in ChatGPT, sollen diese Unterhaltungen nicht mehr dazu verwendet werden, um die zugrundeliegenden Sprachmodelle zu trainieren, und auch nicht mehr im Verlauf angezeigt werden. Dennoch werden die Daten allerdings weiterhin auf Servern von OpenAI gespeichert - nach Angaben des Unternehmens aber lediglich um Verdachtsfälle von Missbrauch überprüfen zu können. Nach 30 Tagen würden die Daten zudem gelöscht, hieß es.

"Wir hoffen, dass das im Vergleich zu unserem bisherigen Opt-Out-Prozess den Nutzern erleichtert, Ihre Daten zu managen", schreibt das Unternehmen im offiziellen Blogpost zur Ankündigung. Darüber hinaus hat OpenAI ein neues Abomodell für Business-Nutzer angekündigt. Bei ChatGPT Business sollen die API-Datennutzungsrichtlinien des Unternehmens zur Anwendung kommen: Benutzerdaten werden so standardmäßig nicht mehr für das Modelltraining verwendet. Das ChatGPT-Business-Abo soll "in den kommenden Monaten" auf den Markt kommen.

you can now disable chat history (and training) in ChatGPT, and we will offer ChatGPT Business in the coming months.https://t.co/jjxuUxYJSa